Elazığ'da reçeteli ilacı satan şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada şüpheli F.A. belirlenerek takibe alındı. Ekiplerin bir haftalık teknik ve fiziki takibi sonrası şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli gözaltına alındı, üzerinde ve evinde yapılan aramada 244 adet yüksek dozda ağrı kesici olan reçeteli hap ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "Reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu madde etkisi doğuran madde ticareti yapmak" suçundan yasal işlem yapıldı, adliyeye sevk edildi.