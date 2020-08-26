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Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören yaşlı kadın, hayatını kaybetti.
|26 Ağustos 2020 10:29
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Divriği ilçesinde ikamet eden 4 çocuk annesi Hatun Pekdemir (72), ailesi ile gittiği piknikten döndükten bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Divriği Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalenin ardından Pekdemir, 23 Ağustos'ta Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakımda tedavi gören Pekdemir, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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