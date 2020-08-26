Arkadaşının eşini otele çağırma iddiasına meydan dayağı
|26 Ağustos 2020 10:55
|Yazdır
İstanbul'un Fatih ilçesi İskender Paşa Mahallesi'nde iddiaya göre, Mudar E., 1 ay önce Sadi Abu U. ile eşi A.H.'nin evinde bir hafta kaldı. A.H. iddiaya göre Mudar E.'nin kendisini taciz ettiğini eşine anlattı ancak inandıramadı.
Mudar E., evden ayrıldıktan sonra A.H.'yi yine taciz etmeyi sürdürürken, arkadaşının eşini yine İskender Paşa Mahallesi'nde bulunan Sofular Caddesi'ndeki bir otele davet etti.
A.H., bu mesajı eşine gösterince Sadi Abu U., yakınları ile birlikte otele giderek beklemeye başladı. Mudar E. randevu saatinde otele gelince, arkadaşı ve yakınları ile karşılaştı.
''HARAMA GÖZ DİKTİN'' DEYİP DÖVDÜLER
Mudar E.'yi otelden çıkaran Sadi Abu U. ve yakınları ''Biz Müslümanız. Sen, harama göz diktin'' diye bağırarak onu dövmeye başladı.
Linç girişimi, cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Çeşitli yerlerinden darbeler alan Mudar E., çevredekiler tarafından güçlükle kurtarılarak, çağrılan polise teslim edildi.
Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Limanda tarihin en büyük kokain operasyonu yapıldı
26 Ağustos 2020 11:27
|Ankara'da 'emekliler çetesi' çökertildi
26 Ağustos 2020 11:22
|Tekirdağ'da halı sahada maç yaparken fenalaşan kişi hayatını kaybetti
26 Ağustos 2020 11:16
|Sosyal medyada uygunsuz görüntüleri paylaşan zanlı adliyede
26 Ağustos 2020 11:06
|Terör örgütü PKK'nın örgütsel iletişimdeki isim oyunu iddianamede
26 Ağustos 2020 11:02
|Sivas'ta bisikletten düşen genç hayatını kaybetti
26 Ağustos 2020 11:01
|'Laf atma'dan adam öldürme olayında suç örgütü liderinin oğlu ile 7 kişi tutuklandı
26 Ağustos 2020 10:57
|Korsan otoparkçı suçüstü yakalandı
26 Ağustos 2020 10:45
|Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
26 Ağustos 2020 10:29
|Yaşlı çift evlerinde bıçaklanarak öldürüldü
26 Ağustos 2020 10:28