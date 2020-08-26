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'Laf atma'dan adam öldürme olayında suç örgütü liderinin oğlu ile 7 kişi tutuklandı

Ankara'da bir kadına laf attığı iddiasıyla kalabalık bir grup tarafından darbedilen 22 yaşındaki Hasan Bağcı, hayatını kaybetti. Polis ekipleri, Bağcı'yı darbederek ölümüne neden olduğu iddia edilen 19 kişiyi gözaltına aldı- Zanlılardan 6'sı savcılık tarafından serbest bırakılırken, 13 kişiden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
 26 Ağustos 2020 10:57
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'Laf atma'dan adam öldürme olayında suç örgütü liderinin oğlu ile 7 kişi tutuklandı

Başkentte "laf atma" nedeniyle çıkan tartışmada dövülerek öldürülen Hasan Bağcı'nın katil zanlısı 7 kişi tutuklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 22 Ağustos'ta Yenimahalle ilçesi Batıkent Mahallesi'nde bulunan bir parkta gelen Hasan Bağcı (22), burada bulunan bir genç kıza laf attığı iddiasıyla çevredekilerle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, kalabalık grup tarafından darbedilen Bağcı, ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerinde müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Bağcı, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bağcı'yı darbeden, aralarında 2014'te polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen suç örgütü lideri Bülent Aramaz'ın oğlu Umut Aramaz'ın da bulunduğu 19 zanlıyı gözaltı aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında Aramaz'ın da bulunduğu 7'si tutuklanırken, 6 zanlı adli kontrol şartı ile 6 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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