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Sivas'ta bisikletten düşen genç hayatını kaybetti
Sivas'ta bisikletten düşen 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
|26 Ağustos 2020 11:01
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Merkeze bağlı Söğütçük köyünde yaşayan Hilmi Yılmaz, bisikletiyle evin yan tarafında bulunan yamaçtan aşağıya inmeye çalıştı.
Yamaç sonunda dengesini kaybederek bisikletten düşen ve ağır yaralanan Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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