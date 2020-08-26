Prof. Dr. Refik Çaylan koronavirüse yenik düştü
Koronavirüs enfeksiyonu sebebiyle günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı Prof. Dr. Refik Çaylan hayatını kaybetti.
|26 Ağustos 2020 11:00
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren KBB uzmanı Prof.Dr. Refik Çaylan vefat etti.
Vefat haberini Twitter hesabından veren yakın arkadaşı Genel cerrahi uzmanı Prof Dr. Oktay Banlı, "Koronavirüs enfeksiyonu sebebiyle günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren sınıf arkadaşım KBB uzmanı Prof. Dr Refik Çaylan vefat etti. Çok çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah" açıklaması yaptı.
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