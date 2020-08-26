Sosyal medyada uygunsuz görüntüleri paylaşan zanlı adliyede
|26 Ağustos 2020 11:06
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Sosyal medyada paylaşımlarına çocuğunu alet eden kişinin görüntülerini paylaştığı iddiasıyla Gaziantep'te gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.
Twitter'da "#elifsaritutuklansin" isimli etiketle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Gaziantep'te gözaltına alınan Y.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
"@elif.antplii" rumuzlu İnstagram hesabının kullanıcısı olduğu belirlenen zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye girişi sırasında pişman olduğunu ifade eden şüpheli Y.E, gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna "Ne bilim ben" diye cevap verdi.
Bahsi geçen hesaptaki görüntülerdeki kişilerin yabancı uyruklu oldukları ve yurt dışında yaşadıkları belirlenirken, konunun Türkiye ile bir bağlantısının bulunmadığı anlaşıldı.
Y.E'nin bu görüntüleri sosyal medya üzerinden elde ederek Türkiye'de yaşandığı algısı yaratmak amacıyla paylaştığı tespit edildi.
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