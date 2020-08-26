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Tekirdağ'da halı sahada maç yaparken fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde halı sahada futbol maçı yaparken fenalaşan Abdulvahap Kaya, yaşamını yitirdi.
|26 Ağustos 2020 11:16
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