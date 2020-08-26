Tekirdağ'da halı sahada maç yaparken fenalaşan kişi hayatını kaybetti

14 İLDE KINA GECESİ VE NİŞANA YASAK GETİRİLDİ. TÜM KAMU KURUMLARINDA, İKRAMLAR DURDURULDU Genelgeyle yarından itibaren 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceği belirtildi. Ülke genelinde ise kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmeti ve paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek ikramı geçici süreyle durdurulacak.