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Limanda tarihin en büyük kokain operasyonu yapıldı
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda bir limanda bulunan konteynerin içerisinde toplam 540 kilogram kokain ele geçirildi. Yakalanan miktarın değerinin 216 milyon lira olduğu belirtiliyor
|26 Ağustos 2020 11:27
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız, Kocaeli'nde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirdiği yarım tonu aşkın kokain ile, tek seferde müstakilen yaptığı en büyük miktardaki kokain yakalamasına imza attı" dedi.
Pekcan, "Bu başarıda emeği geçen ve gece gündüz büyük bir özveriyle çalışan bütün ekibimizi can-ı gönülden kutluyorum" değerlendirmesinde bulundu.
PİYASA DEĞERİ 216 MİLYON LİRA
Tarihi operasyon sonucunda toplam 500 paket içerisinde, yaklaşık 216 milyon lira değerinde, 540 kilogram kokain cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu miktarı, Gümrük Muhafaza Teşkilatı tarihinde tek seferde müstakilen yapılan en büyük kokain yakalaması oldu, böylelikle zehir tacirlerine geçit verilmedi.
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