Başkent'te 30 Ağustos'ta metro ve otobüsler ücretsiz
|26 Ağustos 2020 11:32
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konuya ilişkin açıklaması:
EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, METRO ve ANKARAY) ile "Zafer Bayramı"mızın 98. yılı olan 30 Ağustos 2020 Pazar günü ücretsiz olarak hizmet verilecektir.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan "İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması ." Kararı gereği, vatandaşlarımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, ücretsiz faydalanabileceklerdir.
Uygulamada 340 hatta hizmet vermeye devam eden EGO otobüslerinin hareket saatleri ve güzergahlarına, EGO CEP'te mobil uygulamasından ve Kuruluşumuz internet sitesinde (www.ego.gov.tr) bulunan "ŞEHİR İÇİ ULAŞIM / Web Bilgi Sistemi" bölümünden ulaşılabilir.
Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başlatılan Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı büyük bir coşku ve gururla kutlar; içinde yaşadığımız pandemi sürecinde, özellikle toplu taşıma araçlarında, duraklarda, istasyonlarda, vatandaşlarımızın hijyen, fiziki mesafe ve maske kullanımına hassasiyetle dikkat etmeleri gerektiği hususunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.
Saygılarımızla.
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