1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mahrem imamın eşini takip ettiler, hücre evini tespit ettiler

FETÖ'nün, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasından sorumlu olduğu ileri sürülen Ahmet O, MİT Ankara Bölge Başkanlığı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı
 26 Ağustos 2020 11:35
Yazdır
Mahrem imamın eşini takip ettiler, hücre evini tespit ettiler

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) mahrem yapılanmasında üst düzey görevli Ahmet O, saklandığı "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ankara Bölge Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerinin FETÖ'nün mahrem yapısının deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Eşi, FETÖ soruşturması kapsamında firari olan eczacı M.O'yu teknik ve fiziki takibe alan ekipler, kadının Çankaya ilçesi Öveçler Mahallesi'nde bir eve belirli aralıklarla gidip geldiğini tespit etti.

İstihbari çalışmalar sonucu FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında üst düzey görevli olan Ahmet O'nun evde saklandığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı, MİT Ankara Bölge Başkanlığı ve Ankara TEM ekiplerinin ortak operasyonuyla şüpheli Ahmet O, "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evinde gözaltına aldı. Adresteki aramalarda, yüklü miktarda para, çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi.

FETÖ'nün mahrem hizmetler yapılanmasının üst düzey sorumlulardan olduğu belirlenen Ahmet O'nun, uzun yıllar örgütün KKK'deki örgütlenmesinden sorumlu olduğu itirafçı beyanlarıyla kayıtlara geçti.

Ahmet O'nun KKK'de görevli FETÖ üyesi askerlerden gelen bilgi ve belgeleri, üst örgüt mensuplarına aktardığı ve örgütsel toplantılara katıldığı belirlendi. Şüphelinin, FETÖ içerisindeki faaliyetlerinin niteliği itibarıyla örgütte "yönetici" vasfını taşıdığı öğrenildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında gözaltına M.O'nun da ByLock kullandığı ve bir dönem FETÖ'nün eğitim yapılanmasında görev aldığı tespit edildi.

Şüpheli Ahmet O'nun, Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arandığı belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Benzine bu gece zam geliyor
26 Ağustos 2020 11:43		 Dağa çıktı, oğlunu PKK'dan elleriyle kurtardı
26 Ağustos 2020 10:03
Kırmızı bültenle aranan 2 terörist teslim oldu
25 Ağustos 2020 22:41		 Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
25 Ağustos 2020 19:57
Foça açıklarında 7 FETÖ şüphelisi yakalandı
25 Ağustos 2020 17:44		 Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı
25 Ağustos 2020 15:29
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması davasında karar açıklandı
25 Ağustos 2020 13:43		 İdlib'de Kara Devriyesi esnasında patlama meydana geldi
25 Ağustos 2020 13:00
Kayseri'de terör operasyonu: 6 gözaltı
25 Ağustos 2020 12:32		 Şırnak'ta terör örgütü PKK operasyonunda 3 kişi yakalandı
25 Ağustos 2020 12:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:43 - Benzine bu gece zam geliyor11:36 - Esnek çalışmaya dair örnek usul ve esaslar11:35 - Mahrem imamın eşini takip ettiler, hücre evini tespit ettiler11:32 - Başkent'te 30 Ağustos'ta metro ve otobüsler ücretsiz11:27 - Limanda tarihin en büyük kokain operasyonu yapıldı11:22 - Ankara'da 'emekliler çetesi' çökertildi
11:18 - Sağlık Bakanlığının Psikososyal Destek Hattı'na 177 bin 998 kişi başvurdu11:16 - Tekirdağ'da halı sahada maç yaparken fenalaşan kişi hayatını kaybetti11:16 - Koronavirüsü yenen doktor: Öleceğimi zannettiğim anlar oldu11:09 - TÜBA Karadeniz'de keşfedilen gazla ilgili rapor hazırlayacak11:06 - Sosyal medyada uygunsuz görüntüleri paylaşan zanlı adliyede11:02 - Terör örgütü PKK'nın örgütsel iletişimdeki isim oyunu iddianamede
11:01 - Sivas'ta bisikletten düşen genç hayatını kaybetti11:00 - Prof. Dr. Refik Çaylan koronavirüse yenik düştü10:57 - 'Laf atma'dan adam öldürme olayında suç örgütü liderinin oğlu ile 7 kişi tutuklandı10:55 - Arkadaşının eşini otele çağırma iddiasına meydan dayağı10:51 - 3 günde, 36 bin 372 kişiye radar cezası kesildi
10:45 - Korsan otoparkçı suçüstü yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüs yayılımını engellemek için, 30 Ağustos Zafer bayramı etkinliklerinin, asgari katılımla yapılacak olmasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm kamu kurumlarında, yeniden esnek çalışmaya geçildi
Esnek çalışma Genelgesi sonrasında ne olacak?
Cinsel saldırı şüphelisi Musa Orhan tahliye edildi
Genel Müdür'den azar işitince personele 'iç çamaşırlı' mesaj attı
Nöbetçi öğretmene 'korona' görevi
Karısını evde ölü bulunca kafasına sıktı
Ağrı'da görev yapan doktor koronadan hayatını kaybetti
Prof. Dr. Refik Çaylan koronavirüse yenik düştü
ÖSYM 1 günde açıklanabilecek YKS tercihlerini 2 haftadır açıklayamıyor
Özel okullara indirim formülü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
23.08.2020 Giresun'da sel felaketi 2
şanlıurfa 1
formula 1'in yeniden türkiye'ye dönmesi 2
Fatih Portakal 1
masterchef 2
gram altının 425 liraya çıkması 1
öğretmenlerin 18 eylül'e kadar okulda olması 2
baş ağrısı 3
ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim 4
Onursal koordinatör 1
SON İLANLAR
Ulaştırma Bakanlığı Proje Uygulama Desteği İçin Danışmanlık Hizmeti Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Sosyal Esenlik Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Manisa Besot 8 İşçi Alacak
Kırklareli İgneada Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 54 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları 71 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam