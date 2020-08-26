Benzine bu gece zam geliyor
Otomobil sahipleri bugün depoları doldurun. Gelen son dakika haberine göre benzin fiyatlarına yeni zam kapıda
|26 Ağustos 2020 11:43
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Otomobil sahiplerine kötü haber geldi. Bu geceden itibaren benzin fiyatlarına zam yapılması bekleniyor. Verilen bilgiye göre zam oranı henüz belli değil. Benzin zammının akşam saat 16:00 sularında duyurulması bekleniyor.
Benzin ve motorin fiyatları geçtiğimiz hafta 10 kuruş zamlanmıştı.
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