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Avrupa'ya sert mesaj! Bedel ödemek isteyen varsa, çıksın karşımıza

Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin önemli mesajlar veren ve Yunanistan'ı da sert sözlerle uyaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhataplarımızı kendilerine çekidüzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Yaparız diyorsak yaparız, bedelini de öderiz. Bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen, buyursun gelsin" dedi.
 26 Ağustos 2020 11:55
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferi'nin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin önemli mesajlar vererek, Yunanistan'ı sert sözlerle uyardı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Dün Ahlat'ta ecdadın mezarlarını ziyaret ile başlayan gece geç saatlere kadar süren yoğun bir program icra ettik. Gençlik kampımızın açılışını gerçekleştirdik. Ahlat'ta inşa ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bölge valilerimizle bir araya geldik.

''MİLLETÇE KENETLENDİĞİMİZ DÖNEMLERDE BÜYÜK ZAFERLER KAZANDIK''

Van Gölü üzerinde yapılan ses ve ışık gösterilerini Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden takip ettik. Dün geceyi tamamladık. Bu coğrafya hem bizim hem insanlık için kutlu bir coğrafyadır. Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Biz de ecdadımızın izinden giderek, hakkı ve hukuku hakim kılarak gelecek nesillere emanet etmenin gayreti içindeyiz. Bizler milletçe kenetlendiğimiz dönemlerde büyük zaferler kazandık.

Türkleri Anadolu'dan kovma hevesi Haçlı Seferlerini başlamasına sebep oldu. Anadolu'nun Türkler tarafından fethedilmesi sadece Bizans'ta değil, Avrupa'da da büyük bir hüsranan sebep olmuştur. Bizi vatansız bırakmayı başaramadılar. Bizans'ın mirası Fatih Sultan Mehmet Han ile birlikte Osmanlı'ya geçmiştir.

''TÜRKİYE'NİN ARTIK SABRI SINANACAK BİR ÜLKE OLMADIĞINI HERKESİN GÖRMESİNİ İSTİYORUZ''

Bizans'ın varisliğine bile layık olamayanların bugün arkalarına Avrupalıları alarak haksızlık, hukuksuzluk, korsanlık peşinde koşmaları tarihten ibret alamadıklarının işaretidir. Muhataplarımızı kendilerine çekidüzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Korkunun ecele faydası yok, yanlıştan uzak dursunlar. Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız, bedelini de öderiz. Bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen, buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden. Biz nasıl kimsenin toprağına, egemenliğine, çıkarına göz dikmiyorsak, kendimize ait olanlardan da asla taviz vermeyeceğiz. Türkiye'ye yönelik ameliyat yapma hevesleri kursaklarında kalanlar, aradıkları fırsatı bulamayacaklardır. Türkiye Akdeniz'de de Ege'de de Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır."
Memurlar.Net
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