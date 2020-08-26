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Adnan Oktar yargılamasında tahliye edilen sanığa yeniden yakalama

Mahkeme, daha önce tahliye edilen sanık Ozan Süer hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti
 26 Ağustos 2020 11:59
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Adnan Oktar yargılamasında tahliye edilen sanığa yeniden yakalama

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, 76'sı tutuklu 238 sanığın yargılandığı davada mahkeme, sanık Ozan Süer hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşma, basına kapalı ve sanıklar alınmadan devam ediyor.

Müştekilerin ifadelerinin alındığı duruşmada mahkeme heyeti ara karar aldı.

Kararda, müşteki ve etkin pişman olduğu iddia edilen sanıkların, tahliye edilen sanık Ozan Süer hakkında, mağdurlara yönelik sosyal medya, blog ve internet sitelerinde yayımlanan karalama faaliyeti kapsamındaki içerikleri düzenleyip ilgili sistemlere yüklenmesini sağladığına yönelik beyanda bulundukları kaydedildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün sanığın cep telefonuna ilişkin 30 Nisan 2019 tarihli raporunda, iddia edilen atılı suç örgütünün yönetiminde olan internet siteleri, blog sayfaları, A9 TV gibi internet sayfalarına ait yönetici giriş paneli, kullanıcı isim ve parolalarının kayıtlı olduğu not belgelerinin bulunduğu ifade edilen kararda, müştekiler, katılan vekilleri ve mağdurların mahkeme huzurunda vereceği beyanları etkilemeye yönelik sahte hesap paylaşımlarının yapıldığı iddiasının da bir bütün olarak değerlendirildiği vurgulandı.

Adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını, suçun vasıf ve mahiyeti ile öngörülen cezanın üst sınırını, kuvvetli suç şüphesinin varlığına işaret eden somut olgu ve kanıtların bulunmasını, dosyaya henüz yeni ibraz edilen dijital materyal inceleme raporlarını, sanığa atılı katalog suçun kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırının kaçma kuşkusunu somutlaştırmasını, tutuklamadan beklenen menfaatin yoğun ve yargılamaya katkı sağlayacağını dikkate alan mahkeme, Ozan Süer hakkında yakalama emri düzenlenmesine karar verdi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede, sanıkların haricinde 26 kişi "mağdur", aralarında eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan'ın da bulunduğu 99 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

Mağdur ve müştekilerin yanı sıra 23 tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan 25 kişinin beyanlarına yer verilen iddianamede, sanık Adnan Oktar'ın elebaşılığındaki silahlı suç örgütünün biri firari 13 yöneticisi bulunduğu anlatılıyor.

İddianamede, sanıklar hakkındaki suçlamalar şöyle:

"Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme, cinsel istismar, cinsel saldırı, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, şantaj, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, hakaret, 3628 sayılı Mal Varlığı Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na muhalefet, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması, dolandırıcılık, tehdit, kişisel verilerin kaydedilmesi, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgede sahtecilik ve suçluyu kayırmak."

İddianamede, örgüt elebaşı Adnan Oktar hakkında, ''devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme'', ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme'', ''terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek'', ''kasten öldürmeye teşebbüs'', ''5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet'', ''resmi belgeyi yok etmek'', ''resmi belgede sahtecilik'', ''nitelikli cinsel saldırı'', ''çocuğun nitelikli cinsel istismarı'', ''6136 Sayılı Kanun'a muhalefet'', ''eğitim öğretim hakkının engellenmesi'', ''eziyet etme'', ''şantaj'', ''cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'', ''suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'', ''dolandırıcılık'', ''3628 sayılı Kanun'a muhalefet'', ''hakaret'', ''tehdit'', ''hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek'', ''suçluyu kayırma'' ve ''kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması'' suçlarından toplam 420 yıldan 871 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, 11 müşteki-sanık hakkında ''suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma'' suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, diğer sanıklar hakkında benzer suçlardan hapis cezaları talep ediliyor.

- Ek iddianame düzenlendi

Yargılama sürerken, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar ile ana davadan tutuklu bazı sanıkların da bulunduğu 18 kişi hakkında ek iddianame düzenlenmiş, iddianame ana dava dosyasıyla birleşmişti.

Ek iddianamede, 18 sanığın "nitelikli cinsel saldırı", "örgüt üyeliği", hürriyeti tahdit", "tehdit" ve örgüte yardım" suçlarından değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
Anadolu Ajansı
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