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CHP İzmir İl Başkanı'ndan 'Onursal Koordinatör' açıklaması

"Gaziemir Belediyesinde, belediye başkanımızın eşini herhangi bir göreve veya makama ataması, eşi liyakat sahibi olsa ve belediyeden elde ettiği maddi bir kazancı olmasa bile kesinlikle kabul edilemez"
 26 Ağustos 2020 12:03
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CHP İzmir İl Başkanı'ndan 'Onursal Koordinatör' açıklaması

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Gaziemir Belediyesinde, belediye başkanımızın eşini herhangi bir göreve veya makama ataması, eşi liyakat sahibi olsa ve belediyeden elde ettiği maddi bir kazancı olmasa bile kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

CHP İzmir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gaziemir Belediyesinde yaşanan olayla ilgili Başkan Halil Arda'nın CHP İzmir İl Başkanlığına çağrıldığı, il başkan yardımcılarından oluşan bir komisyonun kendisini dinlediği ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Deniz Yücel, partileri dışında yaşanabilecek bu tür olaylara da tepki gösterdiklerini, kendi belediyelerinde gerçekleşen böyle bir olayı kabullenmelerinin, onaylamalarının ve savunmalarının mümkün olmadığını vurguladı.

Yücel, şunları kaydetti:

"Gaziemir Belediyesinde, belediye başkanımızın eşini herhangi bir göreve veya makama ataması, eşi liyakat olarak uygun olsa ve belediyeden elde ettiği maddi bir kazancı olmasa bile kesinlikle kabul edilemez ve yanlıştır. Bu konuda İzmirlilerden ve halkımızdan gelen tepkilere hak veriyor ve bu durumun düzeltilmesi için çalıştığımızın bilinmesini istiyorum. En kısa sürede bu yanlıştan dönülecektir."
Anadolu Ajansı
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