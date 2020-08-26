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Musa Orhan'ın tahliyesine itiraz reddedildi
Musa Orhan'ın tahliyesine itiraza reddedildi
|26 Ağustos 2020 12:14
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İpek er soruşturmasında tahliye edilen Musa Orhan'ın tahliyesine başsavcılık itiraz etti. İtiraz kararın kesinleşmiş olması sebebiyle reddedildi.Cinsel saldırı şüphelisi Musa Orhan tahliye edildi
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