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Antalya'da bir kişi apart otelde ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, kaldığı apart otelde ölü bulundu
|26 Ağustos 2020 12:35
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, kaldığı apart otelde ölü bulundu.
Oba Mahallesi'ndeki bir apart otelde yaşayan Zihneddin Baltacı'dan (50) haber alamayan otel çalışanları, durumu polise bildirdi.
Aparta giren polis ekibi, Baltacı'yı mutfak bölümünde yerde hareketsiz halde buldu.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde Baltacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Baltacı'nın cesedi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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