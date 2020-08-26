1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Tüm sağlık çalışanları istisnasız ek ödemeden yararlandırılmalıdır'

"Buradan açık çağrıda bulunuyoruz, ek ödeme eşitsizliğinden derhal vazgeçilmelidir. Tüm sağlık çalışanları istisnasız ek ödemeden yararlandırılmalıdır"
 26 Ağustos 2020 12:37
Yazdır
'Tüm sağlık çalışanları istisnasız ek ödemeden yararlandırılmalıdır'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, tüm sağlık çalışanlarının ek ödemeden yararlandırılması gerektiğini bildirdi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, İlgezdi'nin sağlıkta ek ödeme uygulamasına ilişkin değerlendirilmelerine yer verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede sağlık emekçilerinin canlarını hiçe sayarak, mücadele ettiklerini vurgulayan İlgezdi, bu süreçte Sağlık Bakanlığı'nın üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

İlgezdi, sağlık çalışanlarına "teşekkür ikramiyesi" verilmesi, Kovid-19'un meslek hastalığı kategorisine alınması ve hayatını kaybeden sağlık personelinin ise "görev şehidi" sayılması için yaptıkları teklifin iktidar tarafından kabul görmediğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müjdesine rağmen bazı başhekimlerin keyfi uygulamaları nedeniyle birçok sağlık çalışanına tavandan ek ödeme yatırılmadığını belirten İlgezdi, bu tür yanlış uygulamalar nedeniyle hastanelerde iş barışının zedelendiğini savundu.

Sağlık çalışanları arasındaki eşitsizliğin, giderek derinleştiğini ileri süren İlgezdi, "Ülkemizde virüs ile mücadelede canlarını kaybeden, ailelerinden, çocuklarından ayrı otel odalarında kalmak zorunda kalan cefakar hekimlerimiz ve sağlık emekçilerimize eşit ödeme yapılmadığı gibi eşit ödemeyi hak eden sağlık çalışanları daha az ücretlerle daha fazla çalışmaya zorlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Koronavirüse yakalanan aile hekimlerinin de maaş alamadığını iddia eden İlgezdi, sağlık emekçileri için CHP'nin taleplerini şöyle sıraladı:

"Buradan açık çağrıda bulunuyoruz, ek ödeme eşitsizliğinden derhal vazgeçilmelidir. Tüm sağlık çalışanları istisnasız ek ödemeden yararlandırılmalıdır. Üniversite hastanelerinde çalışan hekim ve sağlık çalışanları ek ödemelerden yararlandırılmalıdır. Ek ödemeler başhekimlerin tercihine bırakılmamalıdır. Aile hekimlerinin maaşlarından kesinti yapılmamalıdır. İş barışı için ve daha da önemlisi halk sağlığı için eşit işe eşit ücret verilmesi için performans sisteminden vaz geçilerek, maaşlarda iyileştirme yapılmalıdır."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emine Erdoğan'dan 'Muş Laleli' Malazgirt Zaferi kutlaması
26 Ağustos 2020 12:39		 CHP İzmir İl Başkanı'ndan 'Onursal Koordinatör' açıklaması
26 Ağustos 2020 12:03
Avrupa'ya sert mesaj! Bedel ödemek isteyen varsa, çıksın karşımıza
26 Ağustos 2020 11:55		 Türkiye'nin Hafter'i yalnızlaştırma planı
26 Ağustos 2020 08:38
Ahlat'tan 'yeniden diriliş' mesajı
26 Ağustos 2020 07:43		 Kurtulmuş: Toplumların kök hücresi aile
26 Ağustos 2020 07:20
Doğu Akdeniz'de savaş çanları her geçen gün daha yüksek sesle çalıyor
26 Ağustos 2020 06:40		 Atina'yı cepheye sürdüler
26 Ağustos 2020 06:10
26 Ağustos 2020'den önmeli gündem başlıkları
26 Ağustos 2020 00:00		 MSB acı haberi duyurdu: Libya'da bir askerimiz şehit oldu
25 Ağustos 2020 23:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:34 - Bu ilde 75 mahallenin 61'inde korona vakası var13:32 - 'Bayram sonrası vakalar ciddi oranda arttı'13:27 - Bilim Kurulu üyesinden 'seyircili maç' uyarısı13:24 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:21 - FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı13:17 - 1999 model Toros'a sesli komut özelliği ekledi
13:12 - Yalova Üniversitesi'nden eğitim kararı: Ülkede ilk olacak13:08 - İkinci kez koronavirüse yakalananların sayısı artıyor13:05 - Bu ilde düğün ve nikahlara 1 saat sınırlaması13:01 - Aras Kargo'nun yeni sahibi belli oldu12:57 - Tıp, hukuk ve öğretmenlikte ne kadar kontenjan boş kaldı?12:53 - Gaziantep'te eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
12:50 - YÖK, YKS yerleştirme sonuç raporunu yayımladı12:49 - Yeni Zelanda saldırısında yaralanan Türk, terörist Tarrant'a cevap verdi12:49 - 'Okul çevresinde seyyar satıcılara kesinlikle göz açtırılmamalı'12:47 - Meteorolojiden sağanak uyarısı12:45 - Soylu'ya küfür içerikli paylaşımda bulunan şahıs adli kontrolle serbest
12:43 - Çeyrek altın ne kadar?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüs yayılımını engellemek için, 30 Ağustos Zafer bayramı etkinliklerinin, asgari katılımla yapılacak olmasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm kamu kurumlarında, yeniden esnek çalışmaya geçildi
Esnek çalışma Genelgesi sonrasında ne olacak?
Cinsel saldırı şüphelisi Musa Orhan tahliye edildi
Genel Müdür'den azar işitince personele 'iç çamaşırlı' mesaj attı
Prof. Dr. Refik Çaylan koronavirüse yenik düştü
Nöbetçi öğretmene 'korona' görevi
2020 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Esnek çalışmaya dair örnek usul ve esaslar
Benzine bu gece zam geliyor
Karısını evde ölü bulunca kafasına sıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Cahilce politik yorumlar yapıyor 1
coronavirüsü yenenlerin yeniden hastalığa yakalanması 2
ankara 1
topuklu ayakkabı 3
karantina kiloları 1
serdar tatlı 1
mercimek köftesi 2
karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin 1
23.08.2020 Giresun'da sel felaketi 2
formula 1'in yeniden türkiye'ye dönmesi 3
SON İLANLAR
Ulaştırma Bakanlığı Proje Uygulama Desteği İçin Danışmanlık Hizmeti Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Sosyal Esenlik Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Manisa Besot 8 İşçi Alacak
Kırklareli İgneada Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 54 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları 71 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam