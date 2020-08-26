Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 455,10 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.020,00 lira oldu.
|26 Ağustos 2020 12:43
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İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|457,00
|457,20
|454,90
|455,10
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.012,00
|3.033,00
|2.999,00
|3.020,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|417,00
|421,00
|415,00
|419,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.943,00
|2.963,00
|2.930,00
|2.950,00
|Yarım Ziynet
|1.472,00
|1.482,00
|1.465,00
|1.475,00
|Çeyrek Ziynet
|736,00
|741,00
|733,00
|738,00
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