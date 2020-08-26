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Yeni Zelanda saldırısında yaralanan Türk, terörist Tarrant'a cevap verdi

Temel Ataçocuğu: (Terörist Brenton Tarrant'a) İdeolojisinin başarılı olamadığını, Yeni Zelanda'da ve dünyada kabul görmediğini, biz Müslüman toplumuna hiçbir zarar veremediğini belirttim
 26 Ağustos 2020 12:49
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Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen ve 51 kişinin şehit olduğu, 49 kişinin yaralandığı terör saldırısında yaralanan Temel Ataçocuğu, saldırının faili Brenton Tarrant ile mahkemede yüzleşmesine ilişkin "Manifestosunda Türkiye ve Ayasofya ile alakalı yazmış olduğu ifadelere cevap verdim." dedi.

Ataçocuğu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazartesi günü terörist Tarrant'ın yargılandığı duruşmaya katıldığını belirtti.

Duruşma öncesinde konuşma için hazırlık yaptığını belirten Ataçocuğu, "Üstümüzde fiziksel olarak yaşadığımız travmanın etkisi vardı. Yaşadığımız olayın tecrübelerini, acılarımızı, ağrılarımızı bir mesaj olarak teröriste, Yeni Zelanda'ya ve tüm dünyaya ulaştırmak gerekiyordu." dedi.

Ataçocuğu, o gün mahkemede konuşmasını yapmadan önce heyecanlı olduğunu vurgulayarak "Bütün arkadaşlarım, ailem, çocuklarım ve kardeşim de yanımdaydı o gün. Onlarla birlikte diğer tüm Yeni Zelandalı, Türk, yabancı arkadaşlarımın ve akrabalarımın manevi desteğini hissederek konuşmamı yaptım." diye konuştu.

- "İnatçı bir Türk olduğumu teröriste söyledim"

Saldırıda 9 kurşunla yaralandığını ve mucizevi bir şekilde hayatta kaldığını anlatan Ataçocuğu, "Bütün bunları kendisine ilettim. İdeolojisinin başarılı olamadığını, Yeni Zelanda'da ve dünyada kabul görmediğini, biz Müslüman toplumuna hiçbir zarar veremediğini belirttim." ifadesini kullandı.

Ataçocuğu, terörist Tarrant'ın saldırıyı yapmadan önce yazdığı manifestoya dikkati çekerek "Manifestosunda Türkiye ve Ayasofya ile alakalı yazmış olduğu ifadelere cevap verdim ve inatçı bir Türk olduğumu söyledim. Beni yıldıramadığını, herhangi bir zarar veremediğini, hunharca yaptığı katliamda bizim herhangi bir kaybımız olmadığını, şehitlerimizin aslında gerçek ödüllerini aldığını ifade ettim." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Zelanda'nın barışçıl bir ülke olduğunu ve bu yüzden insanların oraya geldiğini kaydeden Ataçocuğu, "Terörist bunu hedef aldı ama başaramadı. Birçok Yeni Zelandalı, yanımızda durarak desteğini gösterdi." şeklinde konuştu.

- "Bizimle yüzleşmeye cesaret edemedi"

Ataçocuğu, terörist Tarrant'ın mahkemede kendi savunmasını okumayı reddedip avukatları aracılığıyla savunmasının okunacağına dair ise "Bizimle yüzleşmeye cesaret edemedi. Bu şekilde kendisinin aciz olduğunu gösterdi. Amaçladığı hedefe ulaşamadığını o da kabul etti, ben öyle algılıyorum. Kendisi yapması gereken konuşmayı cesurca yapamadı." dedi.

Tarrant'ın en ağır ve yüksek cezayı almasını umduğunu belirten Ataçocuğu, "Büyük ihtimalle ömür boyu cezasını çekecek ve son nefesini hapishanede verecek." diye konuştu.

Ataçocuğu, Türkiye'den kendisine gelen destek mesajlarından çok memnun olduğunu vurgulayarak "Türkiye'deki Müslüman halkın, Türklükle gurur duyan kişilerin bize destek göstermesi, Yeni Zelanda'da ülkemizi temsil eden insanlar olarak bizi gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Christchurch saldırısında 9 kurşunun isabet ettiği Temel Ataçocuğu, saldırıdan yaralı kurtulmuştu.

Ataçocuğu, terörist Tarrant'ın duruşmasının ilk gününde yaptığı konuşmada, "Bana 9 kez ateş etti. Hayatım boyunca o anın izlerini taşıyacağım ve kalıcı sakatlığım ile yaşamak zorundayım ama tüm bu zorlukların üstesinden gelmekte kararlıyım. Ben güçlü, inatçı bir Türk'üm." demişti.

- Terörist Tarrant'ın ömür boyu hapse mahkum edilmesi bekleniyor

Terörist Brenton Tarrant, 15 Mart 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında Nur ve Linwood adlı iki camiye otomatik silahlarla saldırıda bulunmuştu. Terör saldırısında 51 kişi ölmüş, 49 kişi yaralanmıştı.

Tarrant'ın 4 gün sürecek yargılanması, dün sabah Christchurch Yüksek Mahkemesinde başladı.

Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcı teröristin, ömür boyu hapse mahkum edilmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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