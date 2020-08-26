'Okul çevresinde seyyar satıcılara kesinlikle göz açtırılmamalı'
|26 Ağustos 2020 12:49
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde geçecek yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce tüm önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, "Salgından korunmak için okul çevrelerinde öğrencilerin sağlığını tehdit eden seyyar satıcılara kesinlikle göz açtırılmamalı." ifadesini kullandı.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa zaman kala velileri ve yetkilileri, okul çevresindeki seyyar satıcılar, uyuşturucu tacirleri konusunda uyardı.
21 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlayacağını anımsatan Palandöken, salgın döneminde öğrencilerin sağlıklı bir şekilde eğitim öğretime devam edebilmeleri için yalnızca okullarda değil okul çevrelerinde de sıkı önlemler alınması gerektiğine dikkati çekti. Palandöken, şunları kaydetti:
"Pandemi gölgesinde geçecek olan yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce okullarda ve okul çevrelerinde öğrencilerimizin güvenliği için tüm önlemler şimdiden alınmış olmalı. Koronavirüs salgınından korunmak için okul çevrelerinde öğrencilerin sağlığını tehdit eden seyyar satıcılara kesinlikle göz açtırılmamalı. Pandemi döneminde sınıflar, koridorlar, tuvaletler, kantinler ve okul bahçeleri kadar okul çevrelerinin de güvenli olması çok önemli."
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