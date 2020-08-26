Tıp, hukuk ve öğretmenlikte ne kadar kontenjan boş kaldı?
|26 Ağustos 2020 12:57
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Yükseköğretim Kurulu, 2020 yılı YKS yerleştirme sonuç raporunu yayımladı
Yayımlanan rapora göre;
- Tıp programında, 2020 yılında 16.818 kontenjanın 16.771'i doldu. Dolmayan kontenjanlar Vakıf ve KKTC üniversitelerindedir.
16.580 olan kontenjanın 15.071'i doldu. Dolmayan 1509 kontenjanın 1051'i Vakıf, 380'i KKTC, 78'i ise Devlet üniversitelerindedir.
Bu sonuç bu sene Hukuk programlarında başarı sıralaması şartının 190 binden 125 bine çekilmesinden kaynaklanmaktadır. Sistemin, kendi içine yedirilen başarı sıralaması şartı ile kontenjanları artık kendisinin ayarlamaya başladığının göstergesidir.
8.132 kontenjanın 6.412'si doldu. Dolmayan kontenjan 1.720 olmuştur. Bunlarda 827'si Vakıf, 537'si Devlet, 307'si KKTC üniversitelerindedir.
43.501 kontenjanın 42.592'si doldu. 909 kontenjan ise boş kaldı.
Raporun tamamı için TIKLAYINIZYÖK, YKS yerleştirme sonuç raporunu yayımladı
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