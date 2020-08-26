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İkinci kez koronavirüse yakalananların sayısı artıyor

Hong Kong'ta 30'lu yaşlarda bir kşinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) yendikten 4 ay sonra yeniden enfekte olmasının ardından,Hollanda ve Belçika'da da bilim insanları iki hastanın Covid-19'dan iyileştikten sonra hastalığa yeniden yakalandığını açıkladı.
 26 Ağustos 2020 13:08
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İkinci kez koronavirüse yakalananların sayısı artıyor

Biri Hollandalı, biri Belçikalı olmak üzere Avrupa'da iki kişinin yeni tip corona virüsü yendikten aylar sonra yeniden hastalığa yakalandığı açıklandı.

Virologlar, haberlerin 'iyi haber olmadığı"nı söyleyerek bu yılın başlarında hastalıkla savaşan binlerce kişinin tekrar Covid-19'a yakalanabileceğine dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) danışmanlarından Profesör Marion Koopmans, Hollandalı hastanın zayıflamış bağışıklık sistemine sahip yaşlı biri olduğunu açıkladı. Hastanın cinsiyeti veya tam yaşı açıklanmadı.

"ÖNEMLİ OLAN HANGİ SIKLIKLIKLA GERÇEKLEŞTİĞİNİ ANLAMAK"

Aynı zamanda Rotterdam'daki Erasmus Tıp Merkezi'ni yürüten Profesör Koopmans, yeniden enfeksiyonların beklendiğini belirterek, "Birinin yeniden enfeksiyonla ortaya çıkması beni endişelendirmiyor. Bu durumun ne sıklıkla ortaya çıktığını anlamamız gerekiyor" dedi.

Belçika televizyonu VRT ise, yaşı açıklanmayan Belçikalı kadın hastanın hafif semptomları olduğunu belirtti. Konuyla ilgli açıklama yapan virolog Profesör Marc Van Ranst, "'Bu iyi bir haber değil. Covid-19'u ilk kez Mart ayının ikinci haftasında yakalandı, ardından Haziran ayında ikinci kez enfekte oldu" dedi.

İLK HASTALIKTA GELİŞTİRİLEN ANTİKORLAR İKİNCİSİNİ ÖNLEYEMEDİ

Katholieke Universiteit Leuven'den Profesör Van Ranst, vakanın, hastanın hastalığın ilk nöbeti sırasında geliştirdiği antikorların ikinci bir vakayı önlemek için yeterli olmadığını gösterdiğini söyledi.

Öte yandan bilim insanları, ölü virüs parçalarının vücutta aylarca kalabileceğini ve kişi artık hasta veya bulaşıcı olmasa da bunun pozitif bir test sonucuna neden olabileceğini söyledi. Gerçek bir yeniden enfeksiyon, virüsün iki örneğinin biraz farklı olup olmadığını görmek için genetik test gerektiriyor. Avrupalı hastaların her ikisinde de durum netleştirilmedi, ancak Hong Kong'daki hastanın yeniden enfekte olduğu kanıtlandı.

VİRÜSÜN GENETİK DİZİLİMİNİN FARKLI OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Hong Konglu uzmanlar, geçtiğimiz gün 33 yaşındaki bir erkeğin Covid-19 bulaşıp iyileştikten sonra ikinci kez enfekte olduğunu açıklamıştı.

Nisan sonunda Covid-19 tedavisi gördükten sonra taburcu edilen hastanın bu ay İspanya'yı ziyaretinden sonra yeniden yaptırdığı yeni tip corona virüs testinin sonucu pozitif çıktığı belirtildi. Uzman ekibi, "genetik dizilimin, hastaya nisan ve ağustos aylarında buluşan virüs türlerinin açıkça farklı olduğunu gösterdiğini" ifadelerini kullanmıştı.
NTV
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