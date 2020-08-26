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1999 model Toros'a sesli komut özelliği ekledi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Yazılım Mühendisliği okuyan 19 yaşındaki Ali Pampallı, 1999 model otomobile sesli komuta özelliği ekledi.
 26 Ağustos 2020 13:17
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Ali Pampallı bu özelliği 90 liraya mal ettiğini belirtiyor.

Yazılım Mühendisliği okuyan 19 yaşındaki Ali, 90 lira harcayarak 1999 model araca sesli komuta özelliği ekledi.

Merkeze bağlı Kesmeburun köyünde yaşayan Ali Pampallı, amcasının oğluna ait 1999 model otomobile, yaklaşık 90 lira harcayarak elektronik parçalar entegre ettiğini ve sesli komut özelliği eklediğini belirtti.

Bluetooth teknolojisi kullandığını dile getiren Pampallı, "Geliştirdiğim yazılım sayesinde, arabayı çalıştırıyorum, kapatıyorum. Işıklarını açıp kapatabiliyorum ve korna çalabiliyorum. Yüklediğim sesleri de seslendirerek konuşabiliyor" dedi.

Destek verilmesi durumunda yazılımı geliştirebileceğini ve ileride araçları tamamen insansız hareket ettirmeyi hedeflediğini ifade eden Pampallı, "Bunu gerçekleştirmek için belirli bir desteğe ihtiyacım var. Destek verildiği takdirde insansız yapabilirim.

Üniversite öğrencisi Ali ''Bu araçta mekanik aksam çok olduğu için ancak bu kadar özellik ekleyebildim ama elektrikli araçlar üzerinde fırsat verildiği takdirde daha ilerisini yapabilirim. Bu çalışmamı bir haftada geliştirdim. Öncesinde altyapısını oluşturmuştum. En sonunda araca monte edip çalıştırdım" diye de konuştu.
DHA
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