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Bilim Kurulu üyesinden 'seyircili maç' uyarısı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçlara kısıtlı sayıda seyirci alınacağını duyurması ile ilgili olarak, "Tezahüratsız bir maç düşünülemeyeceğine göre maske kuralına da uyulmayabilir. Bu da sonuçta virüsün yayılımı açısından bir risktir" dedi.
 26 Ağustos 2020 13:27
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Bilim Kurulu üyesinden 'seyircili maç' uyarısı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçlara kısıtlı sayıda seyirci alınacağını duyurması ile ilgili olarak, "Tezahüratsız bir maç düşünülemeyeceğine göre maske kuralına da uyulmayabilir. Bu da sonuçta virüsün yayılımı açısından bir risktir" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'de futbol müsabakalarının Ekim ayından itibaren stadyum kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınarak oynanacağını açıkladı. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, bu kararın çok sıkı önlemler alınarak ve özellikle önemli maçlarda sıkı denetimler alınarak uygulanması gerektiğini söyledi. Futbol maçlarında sadece seyirci olmadığına ve kalabalık konusunda çok dikkatli olunması gerektiğine değinen Doç. Dr. Kayıpmaz, "Futbol Federasyonu, maçların stadyumların kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirciyle oynanması kararını aldı. Ortalama bir stadyum kapasitesinin 30 bin olduğunu düşünürsek, bu yalnız 10 bin seyirci demektir. Stadyumlarda sadece seyirciler de yok. Durum böyle olunca özellikle önemli maçlarda stadyumların çevresinde, stadyuma ulaşım yolları ve araçlarında bir kalabalık olacağı öngörülebilir. Bunun önüne geçmek için de sıkı önlemler alınmalıdır. Stadyum kapılarında giriş ve çıkışlarda yaşanacak yoğunlaşmaların da önüne geçilerek tek tek giriş ve çıkış yapılmalıdır. Maçlara seyirci olarak gelen insanlar ortak tuvalet ve lavaboları kullanmak durumunda kalacak. Bu nedenle temizlik önlemleri en üst seviyede olmalıdır. Tezahüratsız bir maç da düşünülemeyeceğine göre, maske kuralına da uyulmayabilir. Bu da sonuçta virüsün yayılımı açısından bir risktir" şeklinde konuştu.

"14 ili kapsayan genelge son derece yerinde"

İçişleri Bakanlığının yayınladığı 14 ili kapsayan genelgenin son derece yerinde olduğunu belirten Kayıpmaz, "Pandeminin kontrolünde kurallara uyup uyulmadığının denetlenmesi olmazsa olmazdır. Bu bakımdan denetimlerin mahalle düzeyine kadar indirgenerek arttırılması yönünde atılan adımları son derece önemli buluyorum. Açık hava düğünleri başta olmak üzere, kına geceleri, sünnet törenleri gibi yerlerde kişiler arası fiziksel mesafeye ve maske kuralına uyulmadan halaylar çekilip oyunlar oynandığını gördük ve görmeye de devam ediyorduk. Bu nedenle 14 ili kapsayan genelge son derece yerindedir" ifadelerini kullandı.

"Tedbirsiz davranışlar devam ettiği sürece vaka ve ağır hasta sayıları da artmaya devam edecektir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yeni korona virüs verilerini paylaştı ve günlük vaka sayısı bin 500'ü aştı. Bu durumun tedbirsiz davranışların devam ettiği sürece daha da artarak devam edeceğini belirten Kayıpmaz, "Çok kolay uygulanabilen tedbirler uygulanmadığında zaten vaka sayılarına bir artış olarak yansıyor. Ne yazık ki dün itibarıyla yeni vaka sayısı 1500'ün de üzerine çıktı. Tedbirsiz davranışlar devam ettiği sürece vaka ve ağır hasta sayıları da artmaya devam edecektir" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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