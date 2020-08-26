'Bayram sonrası vakalar ciddi oranda arttı'
|26 Ağustos 2020 13:32
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Samsun'un Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, "Bayram sonrasında vatandaşlarımızın rehavete kapılması sonucunda vakalarda ciddi oranda bir artış yaşandı" dedi.
Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım başkanlığında 'Vatandaşla Buluşma Toplantısı' İlçe Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Fiziksel mesafe kurallarına göre gerçekleştirilen 'Vatandaşla Buluşma Toplantısı'nda mülki ve idari amirler de katıldı. Mahalle muhtarları ve vatandaşların dinlendiği toplantıda, dilekler ve talepler iletildi.
"Bayram sonrası vakalar arttı"
Toplantıda yaptığı konuşmasında Çarşamba İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım, ilçe genelinde Kovid-19 vakalarının bayram öncesinde çok düşük seviyelerde olduğunu, bayram sonrasında vakaların yükselişe geçtiğini paylaştı. Kaymakam Yıldırım, "Bayram öncesinde ilçemizde Kovid-19 vakaları çok alt seviyelerdeydi. Günlük 1 vaka oluyordu. Bazı günler hiç vakaya rastlanmıyordu. Ancak bayram sonrasında vatandaşlarımızın rehavete kapılması sonucunda ciddi oranda bir artış yaşandı. Bayram günü bayramlaşmalar, tokalaşmalar, sarılmalar, kalabalık ortamda maskesiz bulunmak gibi durumlar bu sayının artmasında etken oldu" diye konuştu.
"Vaka sayılarımız yeniden şükürler olsun düşüş eğiliminde"
Kaymakam Yıldırım, "İlçe dışından fındık toplamak için, bayramlaşmak veya tatil için gelen birçok vatandaşlarımızın özellikle temizlik, maske ve mesafe kullarına riayet etmedikleri dikkat çekti. İlçedeki çoğu vatandaşımız maalesef bu tedbirlerini kısacası göz ardı ettiler. Buna rağmen bir ara yükselen vaka sayılarımız yeniden şükürler olsun düşüş eğiliminde. İsteğimiz vaka sayılarını kontrol altında tutabileceğimiz, hastalarımıza daha rahatlıkla tedavi uygulayabileceğimiz bir seviyede tutmak ve hedefimiz vaka sayımızı sıfıra indirmek. İnşallah vatandaşlarımız sıkıntılı günler geçirmemek için tedbirli ve rehavete kapılmadan sergileyecekleri davranışlarla bu salgının önüne geçeceğiz" şeklinde konuştu.
Toplantı sorun ve taleplerin iletilmesinin ardından sona erdi.
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