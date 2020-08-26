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2 çocuk annesi sokak ortasında silahlı saldırı sonucu öldürüldü
Batman merkez Pınarbaşı Mahallesinde yolda yürüyen bir kadın, eşi tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü
|26 Ağustos 2020 13:44
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Eşi ile boşanma aşamasında olan ve bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen 2 çocuk annesi 21 yaşındaki Ebru T., yolda yürürken kendisine yaklaşan bir araçtan ateş açıldı. 5 kurşunla kafasından ve boynundan vurulan talihsiz kadın yere yığıldı. Araç olay yerinden hızla uzaklaşırken çevredeki vatandaşlar tarafından yakındaki özel hastaneye kaldırılan Ebru T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis, başlattığı soruşturmada eşini öldüren Y.T.'yi kısa sürede yakaladı. Katil zanlısı koca gözaltına alınırken, talihsiz kadının cenazesi Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından genç kadının cenazesi toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
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