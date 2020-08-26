1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2 çocuk annesi sokak ortasında silahlı saldırı sonucu öldürüldü

Batman merkez Pınarbaşı Mahallesinde yolda yürüyen bir kadın, eşi tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü
 26 Ağustos 2020 13:44
Yazdır

Eşi ile boşanma aşamasında olan ve bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen 2 çocuk annesi 21 yaşındaki Ebru T., yolda yürürken kendisine yaklaşan bir araçtan ateş açıldı. 5 kurşunla kafasından ve boynundan vurulan talihsiz kadın yere yığıldı. Araç olay yerinden hızla uzaklaşırken çevredeki vatandaşlar tarafından yakındaki özel hastaneye kaldırılan Ebru T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, başlattığı soruşturmada eşini öldüren Y.T.'yi kısa sürede yakaladı. Katil zanlısı koca gözaltına alınırken, talihsiz kadının cenazesi Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından genç kadının cenazesi toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çekiçle kuyumcunun camını kırdılar, altınları çalamadan kaçtılar
26 Ağustos 2020 14:18		 Ordu'da doktor ve sağlık çalışanlarına darp
26 Ağustos 2020 13:59
Canlı yayında şok itiraf sonrası gözaltı
26 Ağustos 2020 13:50		 İkinci kez koronavirüse yakalananların sayısı artıyor
26 Ağustos 2020 13:08
Gaziantep'te eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
26 Ağustos 2020 12:53		 Antalya'da yarış yapan otomobilin çarptığı kadın öldü
26 Ağustos 2020 12:42
Antalya'da bir kişi apart otelde ölü bulundu
26 Ağustos 2020 12:35		 Musa Orhan'ın tahliyesine itiraz reddedildi
26 Ağustos 2020 12:14
Adnan Oktar yargılamasında tahliye edilen sanığa yeniden yakalama
26 Ağustos 2020 11:59		 Limanda tarihin en büyük kokain operasyonu yapıldı
26 Ağustos 2020 11:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:19 - AFAD Giresun'a 9 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi15:16 - BMC'den virüsle mücadele için '1 hafta tatil' kararı15:16 - Beyaz Show geri dönüyor! İşte yeni kanalı15:10 - Bilim Kurulu üyesi açıkladı: İkinci dalga ne zaman olacak?15:07 - Araçlar satılmadan ekspertize gidecek14:59 - 30 büyükşehirde, vergi dairesi başkanları değişti
14:58 - İlk koronavirüs aşısı olan Jennifer Haller aşının etkilerini paylaştı14:54 - Obezite virüsten ölüm riskini neredeyse yüzde 50 artırıyor14:50 - Oynamayan korona olsun inşallah sözleri düğüne damga vurdu! İki kişiye ceza kesildi14:42 - Vatandaştaki rehavet, filyasyonda vakadan çok temaslı takibine yol açtı14:39 - İçişleri Bakanlığı'ndan 'Musa Orhan' açıklaması14:31 - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler grev kararı aldı
14:28 - Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sınavı aday listesi belirlendi14:23 - 'Solunum cihazları arızalı' iddialarına soruşturma14:22 - JPMorgan'dan 'dolar sat, TL al' tavsiyesi14:20 - Üç ilde düğünlere virüs kısıtlaması14:18 - Çekiçle kuyumcunun camını kırdılar, altınları çalamadan kaçtılar
14:16 - Karamollaoğlu'ndan 'doğalgaz keşfi' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüs yayılımını engellemek için, 30 Ağustos Zafer bayramı etkinliklerinin, asgari katılımla yapılacak olmasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm kamu kurumlarında, yeniden esnek çalışmaya geçildi
Esnek çalışma Genelgesi sonrasında ne olacak?
Cinsel saldırı şüphelisi Musa Orhan tahliye edildi
Genel Müdür'den azar işitince personele 'iç çamaşırlı' mesaj attı
Prof. Dr. Refik Çaylan koronavirüse yenik düştü
2020 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Esnek çalışmaya dair örnek usul ve esaslar
Benzine bu gece zam geliyor
89 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı
Nöbetçi öğretmene 'korona' görevi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
14 ilde sünnet,nişan vb organizasyonların yasaklanması 1
fatih portakal'ın fox tv'den istifa etmesi 1
karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin 1
ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim 2
ölüm 1
baş ağrısı 3
masterchef 1
ankara 1
öğretmenlerin 18 eylül'e kadar okulda olması 2
spor yapmak 2
SON İLANLAR
Ulaştırma Bakanlığı Proje Uygulama Desteği İçin Danışmanlık Hizmeti Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Sosyal Esenlik Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Manisa Besot 8 İşçi Alacak
Kırklareli İgneada Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 54 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları 71 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam