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Bakan Kurum'dan Giresun'da içme suyu açıklaması

Bakan Kurum: (Giresun'daki sel) İçme suyu hattına ilişkin çalışmalarımız tüm ilçelerde devam ediyor. Bugün akşama kadar inşallah ilçelerimizin tamamına suları verilmiş olacak
 26 Ağustos 2020 13:55
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Bakan Kurum'dan Giresun'da içme suyu açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün akşama kadar inşallah tüm ilçelerimizin tamamına suları verilmiş olacak." dedi.

Kurum, Dereli ilçesinde incelemeleri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin içerisinde bulunan hafriyatın büyük bir kısmı alınmış durumda olduğunu söyledi.

Bakan Kurum, "Dere güzergahı üzerindeki binaların kaldırılma sürecini her gün binaları kaldırarak, yıkarak gerçekleştiriyoruz" ifadelerine yer vererek, "Dün 5 tane binanın yıkımını gerçekleştirdik. Bugün öğretmenevinin yıkımı devam ediyor." dedi.

Selde kaybolan esnafın olduğunu kaydeden Kurum, "Selde kaybolan esnafımız var. Kemal Akar ağabeyimiz. O alanda da hem arama kurtarma çalışmalarının daha hızlı yapılabilmesi hem de yine dere güzergahı üzerindeki yapıların yıkımını gerçekleştirdik." diye konuştu.

İçme suyu hattına ilişkin çalışmaların tüm ilçelerde devam ettiği bilgisini veren Kurum, "Bugün akşama kadar inşallah tüm ilçelerimize suların tamamı verilmiş olacak. Altyapıya ilişkinde çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülüyor." açıklamasında bulundu.

- "Belediyelerimizin talebi halinde İller Bankamıza olan borçları, ana para sabit kalarak 6 ay ötelenecek"

Kurum, belediyelerin İller Bankasına olan borçlarına yönelik de "Yine belediyelerimizin iller bankasına olan borçlarının talep etmeleri halinde 6 aya kadar ana paralarının ödenmesine ilişkin sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları gereği kararımızı aldık. Belediyeler talep etmesi halinde borçları, ana paraları sabit kalacak ve borçları 6 ay ötelenmiş olacak. Bu çerçevede belediyelerimizin de vatandaşımızın da yanındayız." açıklamasında bulundu.

Kurum, tüm birimlerin gece gündüz çalıştığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve hızlı bir şekilde inşaat sürecine girmek için var gücümüz ile çalışıyoruz. Vatandaşımızla beraberiz. Bu çok önemli. Bir selde, bir heyelanda devletimiz burada. Bakanlarımız burada, Cumhurbaşkanımızın talimatı ile burada iş yapıyorlar, bizim yanımızdalar. Biz bunları tüm esnafımızdan, tüm vatandaşımızdan duyuyoruz. Öyle de motive oluyoruz, açıkçası. Bizde elimizden geleni tüm bakanlıklar olarak yapmaya gayret gösteriyoruz. En kısa zamanda inşallah milletimizin vatandaşımızın yaralarını saracağız. Bir daha da böyle olay yaşanmaması adına da atılması gereken adımları kararlı bir şekilde atıyoruz."

- "Kalıcı konutlarla ilgili çalışmamızı başlattık"

"Kalıcı konutlarımızla ilgili çalışmalarımızı başlattık" diyen Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"200 kalıcı konut Dereli'de, 150 kalıcı konut Doğankentt'e Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız çalışmalarını başlattılar. İnşallah önümüzdeki ay ihalesini yapacak konuma gelmek istiyoruz. Çok kısa zamanda da yapıp vatandaşlarımızı sağlam konutlara yerleştireceğiz. Belediyelerimizin içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon gibi alt yapı ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçların giderilmesine yönelikte İller Bankası Genel Müdürlüğümüz tespitlerini yaptılar. Bir yandan da artık kalıcı imalatların yapımına başladık. Hem yağmur suyu noktasında, hem içme suyu noktasında hem de kanalizasyon noktasında inşallah çok kısa zamanda vatandaşlarımızla beraber yaralarımızı saracağız. Tüm Türkiye'mizin tüm Giresun'umuzun başı sağ olsun. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun."
Anadolu Ajansı
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