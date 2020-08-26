İstanbul'un barajlarında son 10 yılın en düşük ikinci su seviyesi ölçüldü
|26 Ağustos 2020 14:04
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İstanbul'a su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı yüzde 48,92 olarak ölçülürken, bu oran kayıtlara son 10 yıldaki en düşük 2. doluluk olarak yansıdı.
AA muhabirinin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) verilerinden derlediği bilgilere göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 10 yılın en düşük 2. seviyesine geriledi.
26 Ağustos Çarşamba günü yapılan ölçümlerde barajlardaki mevcut su tutma kapasitesinin yüzde 48,92'sinin dolu olduğu dikkati çekti.
Söz konusu tarih dikkate alındığında son 10 yıl içerisinde barajlardaki en yüksek doluluk oranı ise 2011'de yüzde 70,81 olarak gerçekleşti.
Geçmiş 10 yılda 26 Ağustoslarda barajların toplam doluluk oranları şöyle:
|YIL
|DOLULUK
|SU MİKTARI (milyon metreküp)
|2011
|70,81
|615
|2012
|62,06
|539
|2013
|60,83
|528
|2014
|16,41
|143
|2015
|70,42
|612
|2016
|54,02
|469
|2017
|63,96
|556
|2018
|63,91
|555
|2019
|60,68
|527
|2020
|48,92
|424,96
- Doluluk oranı 15 günde yüzde 8,3 azaldı
Kentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı 12 Ağustos Çarşamba günü yüzde 53,37 olarak tespit edilirken, mevcut su azalışındaki 15 günlük değişim yüzde 8,33 oldu.
Değerlendirmeye alınan 10 barajdaki doluluk oranı yüzde 48,92'ye gerilerken barajların sadece 3'ü, yüzde 50'lik doluluğu aşabildi.
İstanbul'a su sağlayan barajların ayrı ayrı doluluk oranları ve mevcut su miktarlarının milyon metreküp cinsinden ölçümü ise aşağıdaki gibidir:
|BARAJ
DOLULUK
(Yüzde)
SU MİKTARI (Milyon metreküp)
|Ömerli
|75,79
|178,38
|Pabuçdere
|7,34
|4,29
|Sazlıdere
|17,55
|15,57
|Büyükçekmece
|25,56
|38,07
|Alibey
|21,39
|7,30
|Terkos
|53,70
|87,12
|Kazandere
|6,40
|1,12
|Elmalı
|42,67
|4,10
|Darlık
|81,03
|87,11
|Istrancalar
|30,67
|1,91
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