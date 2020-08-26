'Solunum cihazları arızalı' iddialarına soruşturma

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan solunum cihazlarının arızalarıyla ilgili Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli açıklama yaptı. Bentli, yaşanan aksaklığın sorumlularının tespiti ile ilgili idari soruşturma başlatıldığını bildirildi.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli Valilik kanalıyla yaptığı basın açıklamasında, "İyi Parti Malatya İl Başkanı Av. Süleyman Sarıbaş, sosyal medya hesabında solunum cihazlarının arızalı olduğu ve Covid-19 hastalarının mağdur olduğunu iddia etmektedir. Söz konusu sosyal medya hesabında, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 17 Ağustos 2020 tarihi saat 05:00 sularında oksijen tanklarındaki basıncın düşmesine bağlı olarak kısa süreli bir sorun yaşanmıştır. Basıncın düşmesi ile beraber, teknik birimlerimiz tarafından ivedilikle inceleme yapılmış ve gerekli müdahale yapılıp, tüm tedbirler alınmıştır. Hasta mağduriyeti yaşanmaması için hastalara gerekli tıbbi müdahaleler yapılıp, aksaklık süresi boyunca sevki gereken hastaların diğer hastanelere transferi sağlanmıştır. Konunun detaylı olarak incelenmesi ve yaşanan aksaklığın sorumlularının tespiti ile ilgili idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma tamamlandığında gerekli yasal işlemler yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu tarihten itibaren hastanede elektrik kesintisi, oksijen basınç düşüklüğü veya solunum cihazlarında herhangi bir arıza yaşanmadığını aktaran Bentli, "Hastanemiz yataklı servisler ve yoğun bakımlarında tüm hizmetler sorunsuz bir şekilde devam etmektedir" dedi.