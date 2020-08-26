Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sınavı aday listesi belirlendi
|26 Ağustos 2020 14:28
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılacak aday listesini belirledi.
Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama
03-14 Şubat ile 04-10 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılan başvurular sonucunda başvuruları kabul edilen ve 04 Ekim 2020 tarihinde yapılacak olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılacak olan aday listesi belirlenmiştir. Adaylar aşağıdaki linkten durumunu öğrenebilecektir.
Başvurusu kabul edilen adaylar 31 Ağustos - 11 Eylül 2020 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden kredi/banka kartı vasıtası ile (sınav adı belirtilerek) sınav ücretini yatıracak ve sınav yeri tercihini yapacaklar, varsa "Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu" nu doldurarak "Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü - ESKİŞEHİR" adresine göndereceklerdir.
Ayrıca 03-14 Şubat 2020 tarihleri arasında başvuru yapan ve başvurusu kabul edilip sınav ücretini yatıramayan ve sınav yeri tercihi yapamayanlar veya değişiklik yapmak isteyenler ile varsa "Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu" nu doldurup Üniversiteye gönderemeyenler;
31 Ağustos - 11 Eylül 2020 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden kredi/banka kartı vasıtası ile (sınav adı belirtilerek) sınav ücretini yatıracak ve sınav yeri tercihini yapacaklardır.
Sınav yeri tercihini yapanlardan sınav yeri tercihini değiştirmek isteyenler 31 Ağustos-11 Eylül 2020 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden değişiklik yapabileceklerdir.
Varsa "Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu" nu doldurarak "Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü - ESKİŞEHİR" adresine göndereceklerdir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|AFAD Giresun'a 9 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi
26 Ağustos 2020 15:19
|Oynamayan korona olsun inşallah sözleri düğüne damga vurdu! İki kişiye ceza kesildi
26 Ağustos 2020 14:50
|İçişleri Bakanlığı'ndan 'Musa Orhan' açıklaması
26 Ağustos 2020 14:39
|'Solunum cihazları arızalı' iddialarına soruşturma
26 Ağustos 2020 14:23
|Üç ilde düğünlere virüs kısıtlaması
26 Ağustos 2020 14:20
|YÖK, YKS yerleştirme sonuç raporunu yayımladı
26 Ağustos 2020 12:50
|Düğün ve nikah yapacak olanlar 48 saat önce karakola başvuracak
26 Ağustos 2020 11:52
|Başkent'te 30 Ağustos'ta metro ve otobüsler ücretsiz
26 Ağustos 2020 11:32
|Sağlık Bakanlığının Psikososyal Destek Hattı'na 177 bin 998 kişi başvurdu
26 Ağustos 2020 11:18
|3 günde, 36 bin 372 kişiye radar cezası kesildi
26 Ağustos 2020 10:51