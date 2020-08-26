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Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sınavı aday listesi belirlendi

Sağlık Bakanlığı, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılacak aday listesini belirledi.
 26 Ağustos 2020 14:28
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Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sınavı aday listesi belirlendi

Sağlık Bakanlığı, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılacak aday listesini belirledi.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama

03-14 Şubat ile 04-10 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılan başvurular sonucunda başvuruları kabul edilen ve 04 Ekim 2020 tarihinde yapılacak olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılacak olan aday listesi belirlenmiştir. Adaylar aşağıdaki linkten durumunu öğrenebilecektir.

Başvurusu kabul edilen adaylar 31 Ağustos - 11 Eylül 2020 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden kredi/banka kartı vasıtası ile (sınav adı belirtilerek) sınav ücretini yatıracak ve sınav yeri tercihini yapacaklar, varsa "Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu" nu doldurarak "Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü - ESKİŞEHİR" adresine göndereceklerdir.

Ayrıca 03-14 Şubat 2020 tarihleri arasında başvuru yapan ve başvurusu kabul edilip sınav ücretini yatıramayan ve sınav yeri tercihi yapamayanlar veya değişiklik yapmak isteyenler ile varsa "Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu" nu doldurup Üniversiteye gönderemeyenler;

31 Ağustos - 11 Eylül 2020 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden kredi/banka kartı vasıtası ile (sınav adı belirtilerek) sınav ücretini yatıracak ve sınav yeri tercihini yapacaklardır.

Sınav yeri tercihini yapanlardan sınav yeri tercihini değiştirmek isteyenler 31 Ağustos-11 Eylül 2020 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden değişiklik yapabileceklerdir.

Varsa "Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu" nu doldurarak "Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü - ESKİŞEHİR" adresine göndereceklerdir.

Durumunuzu öğrenmek için tıklayınız.
Memurlar.Net
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