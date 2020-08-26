1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler grev kararı aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında yaklaşık bin 80 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine, sendika yetkililerince grev kararı alındı.
 26 Ağustos 2020 14:31
Yazdır
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler grev kararı aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında yaklaşık bin 80 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine, sendika yetkililerince grev kararı alındı.

Belediye-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Ali Sönmez, alınan grev kararını, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında yaptığı açıklamayla duyurdu. Sönmez, bir grup belediye işçisi ile birlikte düzenlediği toplantıda, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında ocak ayında ilk oturumu yapılan toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamadığını söyledi. 30 yıldan bu yana toplu sözleşmede oluşan maddelere karşı çıkıldığını savunan Sönmez, "Biz istiyorduk ki, sosyal demokrat bir belediyede toplu sözleşmemizi en kısa zamanda bitirelim ve mart ayında zamlı maaşlarımızı alalım. Ancak Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde oluşturulan komisyon ile toplu sözleşme görüşmelerini belirli bir zemine oturtamadık" dedi.

Toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanması için sendika olarak çok uğraş verdiklerini belirten Sönmez, "Masada bitsin, güle oynaya bir tören yapalım, teşekkürlerimizi iletelim ve Mersin halkına hizmet vermeye devam edelim istedik. Ama maalesef bu konuda ne kadar adım attıysak, bize karşı hiçbir hoşgörü ile yaklaşılmadı. İşçilerin sanki toplu sözleşmede çok yüksek rakamlar istiyormuş gibi bir algı oluşturuldu. Bu öyle değil, biz çoluk çocuklarımıza götüreceğimiz ekmeği büyütmek istiyoruz" diye konuştu.

11 Ağustos tarihinde Mersin Üniversitesi'nde görevli Doç.Dr. Hasan Ejder Temiz arabuluculuğunda son toplantıyı yaptıklarını, ancak o toplantıda da ücretleri de kapsayan 22 madde üzerinde anlaşma sağlanamadığını söyleyen Sönmez, bu maddelerin büyük bölümünün para, diğerlerinin de çalışma sistemiyle ilgili maddeler olduğunu belirtti.

Grev kararı aldıklarını, ancak bu kararın her şeyin bittiği anlamına gelmediğini vurgulayan Sönmez, şöyle devam etti; "Ben belediye başkanından rica ediyorum. Biz toplu sözleşme görüşmelerini masada bitirmek istiyoruz. Lütfen bizim sorunlarımıza, haklarımıza hassasiyet gösterirseniz, bizim toplu sözleşmeyi bitirmeme gibi bir düşüncemiz yok. Mersin halkına rahat, huzurlu bir şekilde hizmet edelim istiyoruz. Bizim talebimiz bu. Biz Mersin halkına hizmet için buradayız."

Sönmez, açıklamasının ardından aldıkları grev kararını iş yerine astı. Ali Sönmez, kararın yasal olarak 60 gün içerisinde uygulanması gerektiğini de sözlerine ekledi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden iki ile 'kuvvetli yağış' uyarısı
26 Ağustos 2020 15:24		 İstanbul'un barajlarında son 10 yılın en düşük ikinci su seviyesi ölçüldü
26 Ağustos 2020 14:04
Bakan Kurum'dan Giresun'da içme suyu açıklaması
26 Ağustos 2020 13:55		 Bu ilde 75 mahallenin 61'inde korona vakası var
26 Ağustos 2020 13:34
'Bayram sonrası vakalar ciddi oranda arttı'
26 Ağustos 2020 13:32		 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ekim sonunda açılacak
26 Ağustos 2020 08:15
Yer Ankara: Maske yok, sosyal mesafe yok
25 Ağustos 2020 22:26		 Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
25 Ağustos 2020 22:20
Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı
25 Ağustos 2020 19:16		 Metrobüs yangınında kapıları açarak onlarca kişinin hayatını kurtardı
25 Ağustos 2020 18:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:19 - AFAD Giresun'a 9 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi15:16 - BMC'den virüsle mücadele için '1 hafta tatil' kararı15:16 - Beyaz Show geri dönüyor! İşte yeni kanalı15:10 - Bilim Kurulu Üyesi 2. dalga için tarih verdi15:07 - Araçlar satılmadan ekspertize gidecek14:59 - 30 büyükşehirde, vergi dairesi başkanları değişti
14:58 - İlk koronavirüs aşısı olan Jennifer Haller aşının etkilerini paylaştı14:54 - Obezite virüsten ölüm riskini neredeyse yüzde 50 artırıyor14:50 - Oynamayan korona olsun inşallah sözleri düğüne damga vurdu! İki kişiye ceza kesildi14:42 - Vatandaştaki rehavet, filyasyonda vakadan çok temaslı takibine yol açtı14:39 - İçişleri Bakanlığı'ndan 'Musa Orhan' açıklaması14:31 - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler grev kararı aldı
14:28 - Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sınavı aday listesi belirlendi14:23 - 'Solunum cihazları arızalı' iddialarına soruşturma14:22 - JPMorgan'dan 'dolar sat, TL al' tavsiyesi14:20 - Üç ilde düğünlere virüs kısıtlaması14:18 - Çekiçle kuyumcunun camını kırdılar, altınları çalamadan kaçtılar
14:16 - Karamollaoğlu'ndan 'doğalgaz keşfi' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüs yayılımını engellemek için, 30 Ağustos Zafer bayramı etkinliklerinin, asgari katılımla yapılacak olmasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm kamu kurumlarında, yeniden esnek çalışmaya geçildi
Esnek çalışma Genelgesi sonrasında ne olacak?
Cinsel saldırı şüphelisi Musa Orhan tahliye edildi
Genel Müdür'den azar işitince personele 'iç çamaşırlı' mesaj attı
Prof. Dr. Refik Çaylan koronavirüse yenik düştü
2020 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Esnek çalışmaya dair örnek usul ve esaslar
Benzine bu gece zam geliyor
89 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı
Nöbetçi öğretmene 'korona' görevi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karantina günleri 1
futbol maçlarının seyircili oynanması 1
benzine yine zam yapılması 1
14 ilde sünnet,nişan vb organizasyonların yasaklanması 1
kamu personelinin dönüşümlü çalışmaya başlaması 1
formula 1'in yeniden türkiye'ye dönmesi 3
karantina kiloları 1
Cahilce politik yorumlar yapıyor 1
baş ağrısı 3
koronavirüste 2.dalga ihtimali 1
SON İLANLAR
Ulaştırma Bakanlığı Proje Uygulama Desteği İçin Danışmanlık Hizmeti Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Sosyal Esenlik Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Manisa Besot 8 İşçi Alacak
Kırklareli İgneada Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 54 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları 71 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam