Oynamayan korona olsun inşallah sözleri düğüne damga vurdu! İki kişiye ceza kesildi
Bursa'da bir düğünde piyanistin, "Hadi herkes piste. Oynamayan korona olsun inşallah" demesi üzerine çok sayıda kişi çıkıp halay çekti. Harekete geçen polis ekipleri, hem piyaniste hem de düğün sahibine ceza kesti.
|26 Ağustos 2020 14:50
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan bir sokak düğününde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle iki kişiye para cezası kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta sonu Kemalpaşa Mahallesi'ndeki düğünde bir piyanistin, "Hadi herkes piste. Oynamayan korona olsun inşallah." diyerek katılanları oyuna davet ettiği iddiası üzerine çalışma başlattı.
Davetin ardından yaklaşık 30 kişinin halay çektiği öne sürülen piyanist ile düğün sahibi hakkında toplam 6 bin 360 lira ceza uygulandığı öğrenildi.
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