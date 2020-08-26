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Obezite virüsten ölüm riskini neredeyse yüzde 50 artırıyor

Amerikalı uzmanlar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) obezite hastaları için çok daha riskli olduğu uyarısında bulundu
 26 Ağustos 2020 14:54
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Obezite virüsten ölüm riskini neredeyse yüzde 50 artırıyor

Amerikalı uzmanlar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) obezite hastaları için çok daha riskli olduğu uyarısında bulundu.

Kuzey Carolina Üniversitesi UNC Gillings Küresel Halk Sağlığı Okulu beslenme bölümünden Profesör Barry Popkin öncülüğünde yürütülen çalışmada, obezitenin Kovid-19'dan ölüm riskini yüzde 48 artırdığı gözlendi.

Çalışmanın ayrıntıları, "Obesity Reviews" dergisinde yayımlandı.

Obez kişilerin hastanede Kovid-19 tedavisi görme oranının yüzde 113, yoğun bakıma kaldırılma oranının da yüzde 74 arttığına işaret eden Popkin, "Bu kadar çok obezite hastasının yoğun bakım ünitesinde olması ve ölüm oranındaki artış karşısında hayrete düştüm." dedi.

Araştırmada, obezitenin, vücudun enfeksiyonlarla savaşmasını zorlaştıran insülin direnci ve iltihaplanma gibi metabolik değişikliklere neden olabileceğine dikkat çekildi.

Popkin, Kovid-19 aşısının, SARS ve grip aşılarından edinilen bilgi doğrultusunda obez kişilere daha az fayda sağlayacağından endişe ettiklerini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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