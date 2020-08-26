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30 büyükşehirde, vergi dairesi başkanları değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığının vergi dairesi başkanlarını değiştirdiği belirtiliyor.
 26 Ağustos 2020 14:59
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30 büyükşehirde, vergi dairesi başkanları değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığının vergi dairesi başkanlarını değiştirdiği belirtiliyor. Şuana kadar resmi liste açıklanmadı.

Ancak sosyal medyada yer alan bilgilere göre yapılan atamalar ise şu şekilde:

Adana: Ümit Güner
Ankara: Yüksel Duman
Antalya: İlhan Karayılan
Aydın: Serdar Şahin
Balıkesir: Ayhan Yaman
Bursa: Hüseyin Erol
Büyük Mükellefler: Adem Koyuncu
Denizli: Halil Tekin
Diyarbakır: Ramazan Yaşar
Edirne: Yavuz Selim Eser
Erzurum: Selahattin Atabek
Eskişehir: Ahmet Çelik
Gaziantep: Tarık Törer
Hatay: Cemil Müsevitoğlu
İstanbul: Rıza Bilgiç
İzmir: Ömer Alanlı
Kahramanmaraş: Aytekin Şimşek
Kayseri: Şahin Demirci
Kocaeli: Osman Eşkin
Konya: Adem Güngör
Malatya: Fatih Güleç
Manisa: İbrahim Koç
Mersin: Seyfettin Baysal
Muğla: İbrahim Kaya
Sakarya: İlhan Akçay
Samsun: Metin Uzun
Şanlıurfa: Seyit Tekin
Tekirdağ: Mustafa Taşkıran
Trabzon: Ahmet Günçavdı
Zonguldak: Halil İbrahim Temiz
Memurlar.Net
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