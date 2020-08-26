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BMC'den virüsle mücadele için '1 hafta tatil' kararı

BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ: Çalışanlarımızın ve ailelerinin güvenliği için 25 Ağustos 2020 Salı itibarıyla tedbiren İzmir fabrikamızın bir hafta tatil edilmesine karar verilmiştir
 26 Ağustos 2020 15:16
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BMC'den virüsle mücadele için '1 hafta tatil' kararı

BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İzmir fabrikasında üretime 1 hafta ara verdi.

Şirketten yapılan açıklamada, tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan Kovid-19 salgını sonucu, gerek Türkiye gerekse BMC'nin benzeri daha önce görülmemiş bir dönemden geçtiği belirtildi.

Açıklamada, bu dönemde tüm devlet kurumlarıyla iletişim halinde süreci yakından takip ederek salgına ilişkin gerekli tüm tedbirlerin ilk andan itibaren alındığı ve alınmaya da devam edildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm çalışanlarımızın sağlığının maksimum düzeyde korunması amacıyla üst yönetimimiz ve ilgili bölümlerin yöneticileriyle birlikte kurmuş olduğumuz Pandemi Koordinasyon Kurulu önderliğinde çalışanlarımızın evlerinden çıkıp servislere bindikleri andan mesai sonrasında yine evlerine ulaşana kadar tüm süreçlerde gerekli tüm tedbirleri eksiksiz bir şekilde almaya devam ediyoruz. Başta ofisler, personel servisleri, soyunma odaları ve yemekhane gibi ortak kullanım alanları olmak üzere risk oluşturabilecek tüm alanlarda periyodik olarak ve talimatlara uygun şekilde denetimlerimizi yapıyor ve herhangi bir sıkıntı tespit edilmesi halinde alınması gereken önlemleri ivedilikle yerine getiriyoruz. Bu süreçte tüm gelişmelerle ilgili çalışanlarımızı rutin olarak bilgilendiriyor ve gerekli aksiyonları hep birlikte alıyoruz."

Türkiye'de ilk kez Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan itibaren İzmir yerleşkesi başta olmak üzere Sakarya, İstanbul ve Ankara yerleşkelerinde ve ayrıca sahada çalışan ekipler için alınan üst düzey önlemler sayesinde 3 bin 500'ü bulan çalışan sayısında pozitif vaka oranının yüzde 2 seviyesini geçmediği aktarılan açıklamada, ayrıca tespit edilen birçok vakanın fabrika dışında geçirdikleri zamanlarda bu hastalığı kaptıkları tespit edilerek ilgili çalışanların tesislere gelmeden izolasyonları sağlanarak tedavi süreçlerinin hassasiyetle takip edildiği bildirildi.

- Artan vakalar karşı "tatil" tedbiri

1 Haziran'da normalleşme sürecine geçilmesine rağmen alınan sıkı tedbirlerinin aynı hassasiyetle devam ettirildiği ve en küçük şüpheli durumda bile anlaşmalı tam teşekkülü sağlık kuruluşlarıyla birlikte çalışanların sağlığı için gerekli tespit, izolasyon ve tedavi çalışmalarının hızlı şekilde yapılmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Şu ana kadar aldığımız tedbirler sayesinde başarıyla devam eden pandemi mücadelemiz sürecinde yoğun bakım veya vefatla sonuçlanan vakamızın olmaması en büyük mutluluğumuzdur. Kısa bir döneme kadar toplam tanı sayısı 10'un altında olmasına rağmen son günlerde yurt genelinde artan vaka sayılarının da etkisiyle kurum içindeki vaka sayısında da artış gözlemlenmeye başlanmıştır. Bu nedenle Pandemi Koordinasyon Kurulumuzun öncülüğünde çalışanlarımızın ve ailelerinin güvenliği için 25 Ağustos 2020 Salı itibarıyla tedbiren İzmir fabrikamızın bir hafta süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir. Tüm çalışanlarımız fabrikamıza geri dönüşlerinde detaylı sağlık kontrollerinden geçirilecek olup, çıkacak sonuçlara göre gerekli koruyucu ve önleyici planlamalar yapılmaya devam edilecektir. Yarım asrı geçen köklü geçmişimizle ve ülkemizin yerli ve milli üretim üssü olmanın sorumluluğuyla hem çalışanlarımıza hem de ülkemize karşı yükümlülüklerimizin farkındayız. Özellikle ülkemizin savunma sanayisindeki en büyük kara araçları üreticilerinden biri olarak ticari kaygıların da ötesinde ülkemizin güvenliği ve menfaatleri için stratejik olarak üstlenmiş olduğumuz çok önemli projelerin aksatılmadan devam etmesinin de büyük önem arz ettiğini biliyoruz. Bu nedenle gerekli tüm tedbirleri alarak ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Büyük BMC ailesi olarak bu zorlu sürecin milletimizin güç birliği, destek ve kararlılığıyla omuz omuza aşılacağına yürekten inanıyor ve bu dönemi en kısa zamanda ülkemiz ekonomisi ve insanımızın sağlığı açısından en az hasarla sona ermesini temenni ediyoruz."

Anadolu Ajansı
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