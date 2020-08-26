Beyaz Show geri dönüyor! İşte yeni kanalı
Beyazıt Öztürk'ün sunuculuğunda Kanal D ile bütünleşen ve 2 yıldır yayında olmayan Beyaz Show, yeni ekranında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
|26 Ağustos 2020 15:16
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20 yıldır Kanal D ekranlarında izleyicilerin favori programı haline gelen Beyaz Show 2 yıl önce yayına ara vermişti. Beyazıt Öztürk'ün, TV8 ekranlarında tekrar seyirciyle buluşacağı öğrenildi.
EFSANE GERİ DÖNÜYOR
Sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Beyazıt Öztürk'ün yıllardır program yaptığı Kanal D'den ayrılarak TV8 ekranında program yapacağını söyledi.
Altındağ paylaşımında "Beyaz Show nihayet geri dönüyormuş. Bu sefer TV8'de olacakmış. Başlasın ceket iliklemeler hadi bakalım" ifadelerini kullandı.
Mayıs 2018'de son programını çeken Öztürk, geçtiğimiz sezon TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapmıştı. Ünlü sunucu yeni programı hakkındaki iddialara henüz açıklama yapmadı.
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