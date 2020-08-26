Meteorolojiden iki ile 'kuvvetli yağış' uyarısı
Denizli'nin güneyi ile Burdur'un batı ilçelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli yağış bekleniyor
|26 Ağustos 2020 15:24
|Yazdır
Denizli'nin güneyi ile Burdur'un batı ilçelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Denizli'nin güneyi ile Burdur'un batı ilçelerinde yerel olarak akşam saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Zabıtanın bu pankartı kaldırmaya gönlü razı olmadı
26 Ağustos 2020 16:48
|Sendika yüzde 17 zammı beğenmedi, grev kararı alındı
26 Ağustos 2020 16:40
|Çorum'daki koronavirüs servisi görüntülendi
26 Ağustos 2020 16:30
|Bakan Dönmez, Dereli ve Kozan'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi
26 Ağustos 2020 16:19
|Bakan Karaismailoğlu, Giresun'da selden etkilenen bölgeleri havadan inceledi
26 Ağustos 2020 16:07
|Fatih'in portresi İBB'ye getirildi
26 Ağustos 2020 16:04
|AVM'de virüs alarmı... 2 mağaza kapatıldı
26 Ağustos 2020 15:49
|Virüsün tırmanışta olduğu ilde gençler yine de maske takmıyor
26 Ağustos 2020 15:38
|Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler grev kararı aldı
26 Ağustos 2020 14:31
|İstanbul'un barajlarında son 10 yılın en düşük ikinci su seviyesi ölçüldü
26 Ağustos 2020 14:04