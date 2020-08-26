Müstehcen fotoğraflar paylaşan 'Elif Sarı' hesabının kullanıcısı erkek çıktı
|26 Ağustos 2020 15:29
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Sosyal medyada kucağında bebeğiyle uygunsuz fotoğraf ve mesajlar paylaşan 'Elif Sarı' adlı hesabın kullanıcısı Yunus E. Gaziantep'te gözaltına alındı.
Fabrikada çalıştığı belirlenen Yunus E.'nin adresinde arama yapan ekipler, bilgisayar ve çeşitli dijital materyallere incelemek üzere el koydu.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Yunus E.'nin, pişman olduğunu, kadın ve bebeğinin fotoğraflarını internetten bulduktan sonra sahte isimle hesap açtığını söylediği öğrenildi.
Yakınlarına 'Dua edin' diye seslendi
Sorgusu tamamlanan Yunus E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Yunus E., getirilişi sırasında adliye çevresinde bekleyen yakınlarına "Dua edin" diye seslenirken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ise "Bir cahillik ettim. Çok pişmanım" dedi.
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