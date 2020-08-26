1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yarı fiyatına verdiği sahte dövizi sosyal medyadan 2 kişiye sattı

Denizli'nin Tavas ilçesinde, 100 bin lira değerinde olduğunu iddia ettiği sahte dövizi, sosyal medya üzerinden iki ayrı kişiye satan şüpheli jandarma tarafından yakalandı
 26 Ağustos 2020 15:34
Yazdır
Yarı fiyatına verdiği sahte dövizi sosyal medyadan 2 kişiye sattı

Denizli'nin Tavas ilçesinde, 100 bin lira değerinde olduğunu iddia ettiği sahte dövizi, sosyal medya üzerinden iki ayrı kişiye satan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; internet üzerinden sahte sosyal medya hesabı açan Adem A. (33), "Elimde 100 bin liralık Avusturya doları var. İsteyene 50 bin liraya veririm" şeklinde paylaşım yaptı. Temmuz ve Ağustos ayları boyunca paylaşımda kalan ileti sayesinde 2 kişiyle irtibat kuran şüpheli, kolay para kazanmak isteyen bu kişileri kandırıp toplamda 100 bin TL dolandırdı.

Dolandırıldıklarını anlayan mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte düzenledikleri ortak operasyonda şüpheli Adem A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan Adem A, İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusunun ardından sevk edildiği Tavas Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sosyal medyadaki uygunsuz görüntüleri paylaşan zanlı tutuklandı
26 Ağustos 2020 16:28		 Müstehcen fotoğraflar paylaşan 'Elif Sarı' hesabının kullanıcısı erkek çıktı
26 Ağustos 2020 15:29
Çekiçle kuyumcunun camını kırdılar, altınları çalamadan kaçtılar
26 Ağustos 2020 14:18		 Ordu'da doktor ve sağlık çalışanlarına darp
26 Ağustos 2020 13:59
Canlı yayında şok itiraf sonrası gözaltı
26 Ağustos 2020 13:50		 2 çocuk annesi sokak ortasında silahlı saldırı sonucu öldürüldü
26 Ağustos 2020 13:44
Gaziantep'te eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
26 Ağustos 2020 12:53		 Antalya'da yarış yapan otomobilin çarptığı kadın öldü
26 Ağustos 2020 12:42
Antalya'da bir kişi apart otelde ölü bulundu
26 Ağustos 2020 12:35		 Musa Orhan'ın tahliyesine itiraz reddedildi
26 Ağustos 2020 12:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:04 - Böcek kovucularındaki bir maddenin virüsü öldürdüğü belirlendi17:02 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri16:54 - Bu ilde düğünlerdeki yemek yasağı kaldırıldı16:50 - Akıllı tahtalar uzaktan eğitimde kullanılacak16:50 - Koronavirüs bu 10 ülkeye hiç uğramadı! Tek bir hasta yok16:48 - Zabıtanın bu pankartı kaldırmaya gönlü razı olmadı
16:44 - JP Morgan'ın tavsiyesi doları düşürdü16:40 - Sendika yüzde 17 zammı beğenmedi, grev kararı alındı16:30 - Çorum'daki koronavirüs servisi görüntülendi16:28 - Sosyal medyadaki uygunsuz görüntüleri paylaşan zanlı tutuklandı16:25 - Dört ilde düğünlere virüs kısıtlaması16:22 - Doğu Akdeniz'de ABD ile ortak eğitim
16:19 - Bakan Dönmez, Dereli ve Kozan'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi16:15 - Benzine 21 kuruş zam yapıldı16:07 - Bakan Karaismailoğlu, Giresun'da selden etkilenen bölgeleri havadan inceledi16:04 - Fatih'in portresi İBB'ye getirildi15:57 - Mustafa Destici: Aşı bulunana kadar uzaktan eğitim devam etmeli
15:54 - Adana'da 2 FETÖ sanığından birine hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüs yayılımını engellemek için, 30 Ağustos Zafer bayramı etkinliklerinin, asgari katılımla yapılacak olmasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm kamu kurumlarında, yeniden esnek çalışmaya geçildi
Esnek çalışma Genelgesi sonrasında ne olacak?
Benzine 21 kuruş zam yapıldı
89 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı
Prof. Dr. Refik Çaylan koronavirüse yenik düştü
Cinsel saldırı şüphelisi Musa Orhan tahliye edildi
Genel Müdür'den azar işitince personele 'iç çamaşırlı' mesaj attı
Esnek çalışmaya dair örnek usul ve esaslar
2020 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Nöbetçi öğretmene 'korona' görevi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masterchef barbaros 1
spor yapmak 2
çok yüksek vaka sayılarına rağmen okulların açılması 3
biohackers 1
benzine yine zam yapılması 1
formula 1'in yeniden türkiye'ye dönmesi 3
koronavirüste 2.dalga ihtimali 1
4 ülkenin doğu akdeniz'de ortak tatbikat yapması 1
karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin 1
14 ilde sünnet,nişan vb organizasyonların yasaklanması 1
SON İLANLAR
Üzümlü Belediyesi 10 İşçi Alacak
Ulaştırma Bakanlığı Proje Uygulama Desteği İçin Danışmanlık Hizmeti Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Sosyal Esenlik Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Manisa Besot 8 İşçi Alacak
Kırklareli İgneada Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 54 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam