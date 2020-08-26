Virüsün tırmanışta olduğu ilde gençler yine de maske takmıyor
|26 Ağustos 2020 15:38
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Korona virüs vaka sayısının arttığı kentlerin başında gelen Diyarbakır'da gençlerin maske ve sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Gençlerin çoğu maskelerini çenelerinin altında veya kollarında tutuyor.
Korona virüs vakalarının tırmanışta olduğu ve maskesiz dolaşmanın yasaklandığı Diyarbakır'da gençlerin çoğunun maske takmayıp sosyal mesafe kuralına da uymadığı görüldü. Gençlerin çoğunda maskenin ya çene altında ya da kolunda olduğu gözlendi. Maske ve sosyal mesafenin önemine vurgu yapan ve akranlarına maske takmaları çağrısında bulunan Barış Pala, "Diyarbakır'ımızda korona virüs vakaları çok yüksek. Ailenizi ve canınızı seviyorsanız maske takın. Ben iki maske birden taktım. Herkese maske takmalarını öneriyorum. Korona virüse yakalanan kişileri televizyonlarda izliyorum. Allah onlara yardım etsin" dedi.
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