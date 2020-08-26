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Öğretmenin testi pozitif çıkınca okulda seminerler durduruldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğretmenlere seminer verilen bir okulda, bir öğretmenin korona virüs olduğu belirlendi. Seminerde bulunan idareci ve öğretmenler izolasyona alınırken, okulda seminerlere ara verildi.
 26 Ağustos 2020 15:47
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Öğretmenin testi pozitif çıkınca okulda seminerler durduruldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğretmenlere seminer verilen bir okulda, bir öğretmenin korona virüs olduğu belirlendi. Seminerde bulunan idareci ve öğretmenler izolasyona alınırken, okulda seminerlere ara verildi.

Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Hacı Ahmet Paralı İlkokulunda 24 Ağustos Pazartesi günü öğretmenlerin ve yöneticilerin katılımı ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı öncesi seminer gerçekleştirildi. Seminerin 28 Ağustos Cuma günü bitmesi beklenirken, okulda seminer alan 1 öğretmenin korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Virüs testi pozitif çıkan öğretmen ve ailesinin karantinaya alındığı, okulda görevli yönetici ve diğer öğretmenlerin de evlerinde izolasyon programına tabi tutulduğu belirtildi.

Korona virüsün öğretmene eşinin babası tarafından bulaştığı ve seminerin ikinci gününde durdurulduğu belirtildi. Seminerlerin ara verildiği okulda dezenfekte çalışması yapıldı.
İhlas Haber Ajansı
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