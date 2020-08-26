Öğretmenin testi pozitif çıkınca okulda seminerler durduruldu
|26 Ağustos 2020 15:47
|Yazdır
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğretmenlere seminer verilen bir okulda, bir öğretmenin korona virüs olduğu belirlendi. Seminerde bulunan idareci ve öğretmenler izolasyona alınırken, okulda seminerlere ara verildi.
Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Hacı Ahmet Paralı İlkokulunda 24 Ağustos Pazartesi günü öğretmenlerin ve yöneticilerin katılımı ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı öncesi seminer gerçekleştirildi. Seminerin 28 Ağustos Cuma günü bitmesi beklenirken, okulda seminer alan 1 öğretmenin korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Virüs testi pozitif çıkan öğretmen ve ailesinin karantinaya alındığı, okulda görevli yönetici ve diğer öğretmenlerin de evlerinde izolasyon programına tabi tutulduğu belirtildi.
Korona virüsün öğretmene eşinin babası tarafından bulaştığı ve seminerin ikinci gününde durdurulduğu belirtildi. Seminerlerin ara verildiği okulda dezenfekte çalışması yapıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Öğretmenler koronavirüs farkındalığı için yürüdü
25 Ağustos 2020 15:47
|MEB'den çok önemli resmi yazı: Tüm öğretmenler canlı ders verecek
25 Ağustos 2020 15:38
|MEB, özür durumu tayinlerini gece yarısı açıkladı
25 Ağustos 2020 00:17
|En başarılı öğrencilere 'geleceğin meslekleri' öğretiliyor
24 Ağustos 2020 19:01
|BT Rehber Öğretmenlerinin görevleri yeniden belirlendi
24 Ağustos 2020 10:10
|Kendine has yöntemle 29 günde okuma-yazma öğretiyor
23 Ağustos 2020 17:40
|'Öğretmenlerin inanmadığı hiçbir çalışma başarılı olamaz'
23 Ağustos 2020 17:18
|Meslek Liselerinde kullanılacak kitaplara yazarlık başvuruları başladı
22 Ağustos 2020 21:11
|MEB, kimlerin mesleki çalışmalara katılmayacağını açıkladı
21 Ağustos 2020 15:47
|Öğretmenler, 18 Eylül'e kadar okulda olacak
21 Ağustos 2020 13:52