Adana'da 2 FETÖ sanığından birine hapis cezası
|26 Ağustos 2020 15:54
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Adana'da, FETÖ/PDY'ye yönelik davada "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan iki sanıktan biri, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerinin ise beraatine karar verildi.
12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar F.B. ve A.K. ile avukatları katıldı.
Sanık F.B. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "Terör örgütüne 'himmet' adı altında finansal destekte bulunmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.
Diğer sanık da terör örgütü üyesi olmadığını belirterek beraatini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık F.B'nin cezalandırılması, diğer sanığın ise "delil yetersizliği"nden beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, F.B'yi "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanığın ise beraatine karar verdi.
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