1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Karaismailoğlu, Giresun'da selden etkilenen bölgeleri havadan inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'daki sel felaketiyle ilgili incelemelerde bulunarak, "En kısa sürede bütün yaraları saracağız, ekiplerimiz canla başla bu amaçla çalışıyor." ifadesini kullandı.
 26 Ağustos 2020 16:07
Yazdır
Bakan Karaismailoğlu, Giresun'da selden etkilenen bölgeleri havadan inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'daki sel felaketiyle ilgili incelemelerde bulunarak, "En kısa sürede bütün yaraları saracağız, ekiplerimiz canla başla bu amaçla çalışıyor." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karaismailoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan havalanan helikopterle Giresun'da selden zarar gören afet bölgesindeki yolları inceledi.

Karaismailoğlu, sel nedeniyle etkilenen ve kapanan yollarda Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ekiplerince yürütülen yol bakım ve yenileme çalışmalarını inceledi ve Dereli'den sonra en çok hasarın meydana geldiği Yağlıdere ilçesinde helikopterden inerek çalışmalarına devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaismailoğlu, aşırı yağışlardan etkilenen 226 kilometrelik yol ağının 4 kilometrelik kesiminde yol hasarı oluştuğunu belirterek, "Giresun'daki yaralar devlet eliyle sarılacak. Devletimiz tüm gücüyle vatandaşının yanında. Çalışma arkadaşlarımızla vatandaşımızla birlikteyiz. En kısa sürede bütün yaraları saracağız, ekiplerimiz canla başla bu amaçla çalışıyor." ifadelerini kullandı.

- Dereli ve Doğankent yolunda hasar gören kısımların projelendirmesi başlatıldı

Karaismailoğlu, Yağlıdere ilçesinde yaşanan tahribatı en kısa sürede kaldırıp vatandaşların normal hayata dönmesi için canla başla çalıştıklarına işaret etti.

Dereli ve Doğankent yolunda hasar gören köprü ve menfez geçişlerinin 10 kişilik bir ekip tarafından yerinde tespit edilerek projelendirmeye başlandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Dereli'de 1 köprümüz ve 2 bin 200 metre istinat duvarımız yıkılarak hasar gördü, 12 menfez de hasar görerek kullanılamaz hale geldi." bilgisini verdi.

- Köy yollarında hasar tespit çalışmaları KGM tarafından yürütülüyor

Karaismailoğlu, KGM ekipleri tarafından köy yollarındaki hasar inceleme ve tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, 30 kişiden oluşan 5 ayrı komisyon kurarak teşkil tespit çalışmalarının hızla yürütüldüğünün altını çizdi.

Öte yandan, KGM ağı dışında kalan grup köy yollarında oluşan hasarlara yönelik tespit çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Buralarda şimdiye kadar yapılan tespitlerde 2 köprü yıkıldı, 3'ünde hasar tespit edildi. Yaklaşık 10 kilometrelik yol hasar gördü kimi yerlerde ulaşımı kapalı hale geldi. Ayrıca 25 menfez hasarlı hale geldi."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Zabıtanın bu pankartı kaldırmaya gönlü razı olmadı
26 Ağustos 2020 16:48		 Sendika yüzde 17 zammı beğenmedi, grev kararı alındı
26 Ağustos 2020 16:40
Çorum'daki koronavirüs servisi görüntülendi
26 Ağustos 2020 16:30		 Bakan Dönmez, Dereli ve Kozan'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi
26 Ağustos 2020 16:19
Fatih'in portresi İBB'ye getirildi
26 Ağustos 2020 16:04		 AVM'de virüs alarmı... 2 mağaza kapatıldı
26 Ağustos 2020 15:49
Virüsün tırmanışta olduğu ilde gençler yine de maske takmıyor
26 Ağustos 2020 15:38		 Meteorolojiden iki ile 'kuvvetli yağış' uyarısı
26 Ağustos 2020 15:24
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler grev kararı aldı
26 Ağustos 2020 14:31		 İstanbul'un barajlarında son 10 yılın en düşük ikinci su seviyesi ölçüldü
26 Ağustos 2020 14:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:04 - Böcek kovucularındaki bir maddenin virüsü öldürdüğü belirlendi17:02 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri16:54 - Bu ilde düğünlerdeki yemek yasağı kaldırıldı16:50 - Akıllı tahtalar uzaktan eğitimde kullanılacak16:50 - Koronavirüs bu 10 ülkeye hiç uğramadı! Tek bir hasta yok16:48 - Zabıtanın bu pankartı kaldırmaya gönlü razı olmadı
16:44 - JP Morgan'ın tavsiyesi doları düşürdü16:40 - Sendika yüzde 17 zammı beğenmedi, grev kararı alındı16:30 - Çorum'daki koronavirüs servisi görüntülendi16:28 - Sosyal medyadaki uygunsuz görüntüleri paylaşan zanlı tutuklandı16:25 - Dört ilde düğünlere virüs kısıtlaması16:22 - Doğu Akdeniz'de ABD ile ortak eğitim
16:19 - Bakan Dönmez, Dereli ve Kozan'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi16:15 - Benzine 21 kuruş zam yapıldı16:07 - Bakan Karaismailoğlu, Giresun'da selden etkilenen bölgeleri havadan inceledi16:04 - Fatih'in portresi İBB'ye getirildi15:57 - Mustafa Destici: Aşı bulunana kadar uzaktan eğitim devam etmeli
15:54 - Adana'da 2 FETÖ sanığından birine hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüs yayılımını engellemek için, 30 Ağustos Zafer bayramı etkinliklerinin, asgari katılımla yapılacak olmasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm kamu kurumlarında, yeniden esnek çalışmaya geçildi
Esnek çalışma Genelgesi sonrasında ne olacak?
Benzine 21 kuruş zam yapıldı
89 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı
Prof. Dr. Refik Çaylan koronavirüse yenik düştü
Cinsel saldırı şüphelisi Musa Orhan tahliye edildi
Genel Müdür'den azar işitince personele 'iç çamaşırlı' mesaj attı
Esnek çalışmaya dair örnek usul ve esaslar
2020 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Nöbetçi öğretmene 'korona' görevi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
benzine yine zam yapılması 1
masterchef 1
14 ilde sünnet,nişan vb organizasyonların yasaklanması 1
ölüm 1
masterchef barbaros 1
ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim 2
serdar tatlı 1
aşure günü 1
öğretmenlerin 18 eylül'e kadar okulda olması 2
baş ağrısı 3
SON İLANLAR
Üzümlü Belediyesi 10 İşçi Alacak
Ulaştırma Bakanlığı Proje Uygulama Desteği İçin Danışmanlık Hizmeti Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Sosyal Esenlik Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Manisa Besot 8 İşçi Alacak
Kırklareli İgneada Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 54 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam