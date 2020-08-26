Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri

KOCAELİ

Kocaeli'de bir sokak ile üç bina karantinaya alındı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokak ile üç bina karantinaya alındı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, temaslı pozitif vakaların görülmesi üzerine Nenehatun Mahallesi'ndeki bir sokak ile Osmangazi Mahallesi'ndeki üç binanın karantinaya alınmasına karar verildi.

Kaymakamlık Vefa Destek Grubu ve Darıca Belediyesi ekipleri, karantinaya alınan sokak ve binalara gıda kolisi bıraktı.

İlçe Sağlık Müdürü Ulaş Doğan, yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadeleye hız kesmeden devam ettiklerini, tüm koruyucu ve önleyici tedbirleri uyguladıklarını belirtti.

Doğan, vatandaşları maske kullanımı, sosyal mesafe, el hijyeni ve genel temizlik kurallarına uymaları ile kalabalık ortamlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

KARS

Kars'ta iki köy daha karantinaya alındı. Karantinaya alınan köylere giriş çıkışlar yasaklandı.

Kars'ın Akyaka İlçesi'ne bağlı Kalkankale Köyü ile Selim İlçesi'ne bağlı Sarıgün Köyü Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köy girişlerinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köy girişine güvenlik şeridi çekerek giriş çıkışlara izin vermiyor.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Akyaka İlçesi Kalkankale Köyü ve Selim İlçesi Sarıgün Köyü karantinaya alınmış olup her iki köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" denildi.