Doğu Akdeniz'de ABD ile ortak eğitim
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada ''Barbaros Fırkateyni, Burgazada Korveti, ABD muhribi Doğu Akdeniz'de deniz eğitimi icra etti'' denildi
|26 Ağustos 2020 16:22
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de deniz eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Deniz Kuvvetlerinin, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerini sürdürdüğü belirtildi.
Paylaşımda, TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Burgazada korveti ile ABD muhribi USS Winston S. Churchill tarafından Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri gerçekleştirildiği kaydedildi.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Mustafa Destici: Aşı bulunana kadar uzaktan eğitim devam etmeli
26 Ağustos 2020 15:57
|Karamollaoğlu'ndan 'doğalgaz keşfi' açıklaması
26 Ağustos 2020 14:16
|Emine Erdoğan'dan 'Muş Laleli' Malazgirt Zaferi kutlaması
26 Ağustos 2020 12:39
|'Tüm sağlık çalışanları istisnasız ek ödemeden yararlandırılmalıdır'
26 Ağustos 2020 12:37
|CHP İzmir İl Başkanı'ndan 'Onursal Koordinatör' açıklaması
26 Ağustos 2020 12:03
|Avrupa'ya sert mesaj! Bedel ödemek isteyen varsa, çıksın karşımıza
26 Ağustos 2020 11:55
|Türkiye'nin Hafter'i yalnızlaştırma planı
26 Ağustos 2020 08:38
|Ahlat'tan 'yeniden diriliş' mesajı
26 Ağustos 2020 07:43
|Kurtulmuş: Toplumların kök hücresi aile
26 Ağustos 2020 07:20
|Doğu Akdeniz'de savaş çanları her geçen gün daha yüksek sesle çalıyor
26 Ağustos 2020 06:40