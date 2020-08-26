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Doğu Akdeniz'de ABD ile ortak eğitim

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada ''Barbaros Fırkateyni, Burgazada Korveti, ABD muhribi Doğu Akdeniz'de deniz eğitimi icra etti'' denildi
 26 Ağustos 2020 16:22
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Doğu Akdeniz'de ABD ile ortak eğitim

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de deniz eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Deniz Kuvvetlerinin, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Paylaşımda, TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Burgazada korveti ile ABD muhribi USS Winston S. Churchill tarafından Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri gerçekleştirildiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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