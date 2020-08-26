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Sendika yüzde 17 zammı beğenmedi, grev kararı alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi süreci tıkanınca, sendika tarafından belediye binasına grev eylem kararı asıldı. Sendika yetkilileri yüzde 24'lük zam istediklerini belirtirken İzmir Büyükşehir Belediyesinin ise yüzde 17'lik teklifi uygun gördüklerini ifade etti
 26 Ağustos 2020 16:40
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Sendika yüzde 17 zammı beğenmedi, grev kararı alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi süreci tıkanınca, sendika tarafından belediye binasına grev eylem kararı asıldı. Sendika yetkilileri yüzde 24'lük zam istediklerini belirtirken İzmir Büyükşehir Belediyesinin ise yüzde 17'lik teklifi uygun gördüklerini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi süreci sonuçlanamadı. İZSU, İZULAŞ ve İZDOĞA şirketlerinde çalışan toplam 3 bin 650 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi sürecinde, sendika tarafından belediye binasına grev eylem kararı asıldı. Büyükşehir binası önünde yapılan eyleme çok sayıda işçi katılırken, Belediye İş Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Ömer Bolsoy ve 2 No'lu Şube Başkanı Metin Şanlı konuşma yaptı. Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"En iyi sözleşme masada biten sözleşmedir. Bizler asla masadan kalkan taraf olmadık. Bizler elimizi hep uzattık. Ancak işverenin diyalogdan uzak, uzlaşmaz tutumu toplu sözleşmelerimizi tıkadı. Bizler emekçiyiz, bizler buradan aldığımız ücretle evimizi geçindiriyoruz. Hiç kimse bizden çocuklarımızı açlığa, yoksulluğa itecek bir anlaşmayı kabul etmemizi beklemesin. Başkan Tunç Soyer her zaman, her yerde 'eşit işe eşit ücret' dedi. Her zaman 'ben de emekçiyim' dedi. Her zaman 'alın teri önceliğim' dedi. Bizler de başkanımızın sözüne güvenerek gereğinin yapmasını istedik."

Sendika yetkilileri yüzde 24'lük zam istediklerini, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ise yüzde 17'lik teklifi uygun gördüklerini ifade etti. Düğümün çözülmesi için 60 günlük sürenin başladığı da vurgulandı.
İhlas Haber Ajansı
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