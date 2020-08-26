Zabıtanın bu pankartı kaldırmaya gönlü razı olmadı
|26 Ağustos 2020 16:48
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hakan Genç, Efeler ilçe merkezindeki bir sitenin bahçe duvarına genç bir aşığın sevgilisinden özür dilemek için astığı pankartı kaldırmaya gönlü razı olmadı. Pankartın konusu gençlerin barışması ve özür dileme olunca zabıta ekipleri oğlanın kızın gönlünü alabilmesi için pankartı indirmedi.
Aydın'ın Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir aşık, sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yöntem seçti. Sevgilisinden özür dilediği ve üzerinde, "Seni çok seviyorum aşkım, dünyalar kadar. Ne dünyası evren kadar diyen sevgilime; benim canımdan öte olan sevgilim, ben de seni çok seviyorum. Kalbini kırdığım için senden özür dilerim. Affet aşkını, aşkımız ve mutlu günlerimiz için bir şans istiyorum aşkım senden" yazılı pankartı cadde üzerindeki bir sitenin duvarına astı.
"Bu pankartı kaldırmaya gönül razı olur mu?"
Sosyal medya hesabından pankartın fotoğrafını paylaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hakan Genç, "Bu pankartı kaldırmaya gönül razı olur mu? Barışma oluncaya kadar kalmasını sağlayacağız. İlgili gençlere ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.
Çılgın aşığın kim olduğu öğrenilemezken, aşığın sevgilisinin cevabının ne olacağı ise merak konusu oldu.
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