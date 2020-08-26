Koronavirüs bu 10 ülkeye hiç uğramadı! Tek bir hasta yok
|26 Ağustos 2020 16:50
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Bu ülkeler pandemi dönemini vakasız atlatsa da ekonomileri virüsten etkilendi.
Dünya genelinde 24 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüs hemen hemen bütün ülkelere yayıldı. Koronavirüsün uğramadığı ülkeler Pasifik Okyanusu'na yakın ulaşımı oldukça zor ülkeler.
Palau, Micronezya, Marshall Adaları Nauru, Kiribati, Solomon Adaları, Tuvalu, Samoa, Vanuatu ve Tonga. Bu 10 ülke tek bir koronavirüs vakasına sahip olmamasına rağmen pandeminini ekonomik etkilerinden kaçamadı.
ETKİLERİNİ HİSSEDİYORLAR
BBC'nin haberine göre, Pasifik Okyanusu'nda Palau'nun 4 bin kilometre doğusundaki Marshall Adaları'nda da hiç koronavirüs vakası yok. Fakat Palau gibi onlar da dünyayı saran salgının etkisini hissediyorlar.
'SINIRLAR AÇILMASIN'
Sınırlarını kapatmak bir çok ülkeyi önemli gelir kaynaklarından mahrum bırakarak yoksullaştırırken, sınırlarının açılmasını istemeyenler de var.
300 bin nüfuslu Vanuatu'nun kamu sağlığı sorumlusu Dr. Len Tarivonda başkent Port Vila'da yaşıyor ama asıl memleketi 200 kilometre kadar kuzeydeki 10 bin nüfuslu Ambae adası:
"Ambaelilere sorsanız, çoğunluk sınırların mümkün olduğu kadar uzun süre kapalı kalmasını ister. 'Biz hastalık istemiyoruz, bir gelirse mahfoluruz' diyorlar.",
Kaynak: BBC
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