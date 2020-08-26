Bu ilde düğünlerdeki yemek yasağı kaldırıldı

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün organizasyonu yapılan restoran, kır düğün alanı ve düğün salonu gibi işletmelerde yemek ikramı yasağı kaldırıldı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, 19 Ağustos'ta alınan, sokak düğünlerinin yasaklanması, düğün salonu olmayan ilçelerde ilgili kaymakamlıklarca belirlenmiş tek bir alanın kullanılması, düğünlerin 2 saati geçmeyecek şekilde yapılması ve işletmelerde iki düğün arasında temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılabilmesi için en az 3 saat bırakılması şeklindeki kararda değişikliğe gidilmediği belirtildi.

"Düğünlerde yiyecek, yemek ikramı yapılmaması" yönündeki kararın ise "Düğün merasiminin düzenlendiği restoran ve işletmeler ile açık kır düğün salonlarında (düğün salonu olmayan ilçelerde belirlenen okul bahçesi veya pazar yeri hariç) yemek ikramının yapılabilmesine" şeklinde yeniden düzenlendiği bildirildi.

Yemek ikramı yapacak işletmelerin, Sağlık Bakanlığının Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan güncel "Restoran, Lokanta, Kafe, Pastane, Börekçi, Tatlıcı ve İçerisinde Yeme-İçme Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler" başlığındaki her türlü tedbiri alması da karara bağlandı.